﻿Wie Russlands Krieg das Entstehen eines EU-Satellitenstartplatzes in Nordschweden beschleunigt

Esrange, das schwedische Raum­fahrt­zen­trum, liegt etwa 200 Kilometer nördlich des Polarkreises. Umgeben von der weiten, sumpfigen Landschaft Lapplands, die vom Fluss Torne und Rentierpfaden durchzogen ist, bietet es nahezu ideale Bedingungen für Starts in polare und sonnensynchrone Umlaufbahnen. Die sieben Buchstaben Esrange stehen für „European Space and Sounding Rocket Range“, die Raumfahrtbasis wurde 1966 eingeweiht. Seitdem wurden von hier aus zahlreiche Starts von Höhenforschungsraketen, Höhenballons und Falltests von Raum- und Luftfahrzeugen durchgeführt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ich war als Kind schon ein paar Mal hier, weil meine Mutter auf dem Gelände gearbeitet hat. Jetzt bin ich nach fast 30 Jahren zurück“, sagt Fredrik Björkenwall (37), der seit Kurzem Kommunikationsbeauftragter von Esrange ist, während er den Weg durch die Sicherheitskontrolle am Eingang weist. Seit den 1990er Jahren habe sich am Standort nicht viel verändert. „Aber wir erwarten in den nächsten Jahren große Entwicklungen.“

Rund 2400 Kilometer südöstlich von Esrange, in der Ukraine, tobt der Krieg. In Schwedisch-Lappland scheint er Welten entfernt zu sein, aber für Esrange hat er dennoch unmittelbare Folgen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

+++ Alle Entwicklungen zum Krieg gegen die Ukraine im Liveblog +++

Nach Russlands brutalem Angriff auf die Ukraine sind die europäischen Aktivitäten im Weltraum drastisch beeinträchtigt worden. Seit Februar ist die Zusammenarbeit Russlands mit Europa bei Weltraumstarts in Kourou in Französisch-Guyana ausgesetzt. „Etwa 25 Prozent der europäischen Kapazitäten für Satellitenstarts in die Umlaufbahn sind mit dem Ausscheiden der russischen Sojus-Raketen verloren gegangen“, sagt Lennart Poromaa (56), Leiter des Raumfahrtzentrums Esrange. Seine dicke Jacke leuchtet neongrün in der Sonne, als er die Startrampe LC-3A für kleine Trägerraketen zeigt.

„Der Krieg der Satellitenbilder“

Angesichts der schweren Kämpfe und Kriegsverbrechen in der Ukraine wächst der Bedarf an präzisen Aufklärungsmöglichkeiten. Satellitendaten werden zunehmend zum „neuen Öl“. „Der Vietnamkrieg wird oft als der erste ‚Fernsehkrieg‘ bezeichnet“, sagt Poromaa. „Der Krieg in der Ukraine ist der Krieg der Satellitenbilder.“

Maxar Technologies dokumentiert den Krieg in der Ukraine aus Satellitensicht. Dieses Bild zeigt zerstörte Gebäude und Krater in der Stadt Bachmut in der Ostukraine. © Quelle: Uncredited/Maxar Technologies/AP

Mit Anbietern wie dem US-amerikanischen Unternehmen Maxar Technologies und seinen Satelliten GeoEye-1, WorldView-1, -2 und -3 können kommerzielle Kunden, vor allem Militärs und Geheimdienste, nahezu in Echtzeit auf Bildmaterial zugreifen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aufgrund seines günstigen Zugangs zur polaren Umlaufbahn, in der Satelliten unter anderem für Aufklärungszwecke eingesetzt werden können, und seiner Entfernung von der russischen Grenze von nur rund 700 Kilometern spiele Estrange als potenzieller Anbieter in diesem Bereich eine zunehmend wichtige Rolle, so Poromaa. Diese Dienste könnten auch im Zusammenhang mit dem künftigen Beitritt Schwedens zur Nato von Bedeutung sein.

Baerbock dringt auf Nato-Beitritt von Schweden und Finnland Baerbock wies darauf hin, dass Deutschland als eines der ersten Länder die Aufnahmeanträge ratifiziert habe. © Quelle: Reuters

2018 stellte die schwedische Regierung ihre neue Strategie und die langfristigen Ziele für die schwedischen Raumfahrtaktivitäten vor. Es wurde unter anderem betont, dass Schweden eine Vorreiterrolle in der Raumfahrttechnologie anstrebt, wobei die Entwicklung der Raumfahrtindustrie als strategischer Wirtschaftsfaktor angesehen wird. Außerdem wurde die Modernisierung der Raumfahrtbasis Esrange vorgesehen, die als strategische nationale Einrichtung eingestuft wurde.

Im vergangenen Frühjahr ernannten die schwedischen Streitkräfte zum ersten Mal eine militärische Raumfahrtchefin in der Luftwaffe. Der Posten wurde von Oberstleutnantin Ella Carlsson Sjöberg eingenommen, die an der Technischen Universität Luleå in Raumfahrttechnik promoviert hat.

Im Juli 2022 bekräftigte Oberstleutnant Christoffer Edin, dass es für die schwedischen Streitkräfte wichtig sei, Raumfahrtkapazitäten zu entwickeln. Im November sagte Stefan Sydberg, zweiter stellvertretender Stadtrat von Kiruna, einer Stadt etwa 40 Kilometer von Esrange entfernt, dass der Schwerpunkt des Verteidigungsministeriums auf Satellitenstarts für die Raumfahrtbasis wichtig sein könnte. Dem schwedischen Fernsehsender SVT zufolge könnte diese Beteiligung des Militärs der Swedish Space Corporation (SSC) die finanziellen Mittel verschaffen, die ihr jetzt für die weitere Entwicklung der Basis fehlen.

Militär und Forschung

„Wir können uns vorstellen, dass das Militär in zwei bis vier Jahren als Kunde einsteigt,“ bestätigt Poromaa. Allerdings macht er keine Angaben dazu, wie viel Prozent des Angebots sie nutzen könnten. „Werden es 50 Prozent sein? Das glaube ich nicht“, sagt er. „Aber es wird ein gewisser Prozentsatz sein. Sie werden hauptsächlich kommerzielle Angebote in Anspruch nehmen“, so der Esrange-Chef. Offiziell hat sich das schwedische Militär jedoch noch nicht dazu geäußert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Laut Poromaa werden die kommerziellen und wissenschaftlichen Dienste bei Esrange in den kommenden Jahren ausgebaut. „Als SSC haben wir auch im Bereich der Forschung einen öffentlichen Auftrag, der uns von der Regierung erteilt wurde“, sagt er.

Im November wurde der in Schweden gebaute Forschungssatellit Mats ins All geschossen. Durch die Untersuchung der oberen Erdatmosphäre trug Mats zur Grundlagenforschung über die Dynamik der Mesosphäre und Energiebewegungen bei. Esrange stand über seine Tracking-Antenne mit dem Satelliten in Kontakt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Spotify Ltd., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Im Juli wurde ein mit Helium gefüllter Ballon mit dem Röntgenteleskop XL-Calibur der NASA vom Raumfahrtzentrum gestartet. Auf seinem Weg nach Kanada führte er Messungen durch, die Informationen über schwarze Löcher lieferten.

Für die kommerzielle Nutzung plant die SSC, bis 2026 jährlich 10 bis 15 kleine bis mittelgroße Satelliten in polare Umlaufbahnen zu bringen, sagt Poromaa. Ihm zufolge wird es sich dabei um SmallSat Express handeln, ein Service für Satelliten der 150-kg-Klasse, die vom europäischen Festland aus gestartet werden. Der weltweite Trend gehe zu kleineren und „smarten“ Satelliten, also in Richtung so genannter „Mikro-Starts“, so Poromaa. Laut ihm wird es sich dabei um „eine Art Weltraumtaxi“ und in erster Linie um Premiumdienste handeln.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Wettlauf mit „Cosmic Girl“

In Europa sind die Hauptkonkurrenten von Esrange Virgin Orbit mit seiner gemeinsamen britisch-amerikanischen „Start Me Up“-Mission vom Spaceport Cornwall in Großbritannien und das Andøya Space Center, eine Startbasis für Kleinsatelliten in Nordnorwegen. „Ich denke, Virgin Orbit wird uns mit seinem Start von der Boeing 747-400 „Cosmic Girl“ voraus sein“, sagt Poromaa. „Aber wenn es um einen vertikalen Start geht, haben wir eine gute Chance.“ Die Infrastruktur dafür sei vorhanden. Die Startrampe LC-3A ist für kleine Trägerraketen mit einer Nutzlast von bis zu 100 Kilogramm geeignet und hat eine Gesamtgröße von 50 mal 44 Metern.

Die Startrampe LC-3B wird für kleine bis mittlere Trägerraketen verwendet. Sie wird unter anderem als Standort für das Themis-Projekt der Europäischen Weltraumorganisation ESA dienen.

„Die wiederverwendbare Themis-Rakete wird hier Start- und Landetests (“Hop-Tests“) in niedriger Höhe absolvieren“, sagt Björkenwall, während er und Poromaa das Gelände zeigen. Der Himmel hat sich nach dem Regen gerade aufgeklart. Der Wald steht in geraden, dichten Reihen hinter dem Gelände. Etwa 100 Meter davon müssen gerodet werden, um einen sicheren Abstand bei den Starts zu gewährleisten. Auch das Gebäude für die Triebwerkswartung ist fertig. Hier wird die Trägerrakete der ArianeGroup mit ihrer Nutzlast und den Satelliten beladen. Anschließend wird sie ins Freie gerollt, wo sie senkrecht aufgerichtet und mit Flüssigtreibstoff betankt wird.

Für die Modernisierung seiner Infrastruktur erhielt Esrange 60 Millionen schwedische Kronen (5,5 Millionen Euro) von der Regierung. Das Geld sollte im Jahr 2021 ausgezahlt werden. Weitere 90 Millionen schwedische Kronen (8,2 Millionen Euro) sollten über drei Jahre hinweg überwiesen werden. Es wird erwartet, dass zusätzliche Mittel aus dem privaten Sektor kommen. Esrange wolle auch mit der Gemeinde Kiruna zusammenarbeiten, um weitere 150 Millionen schwedische Kronen (13,7 Millionen Euro) aufzubringen, sagte Poromaa.

Das Leben und wir Der Ratgeber für Gesundheit, Wohlbefinden und die ganze Familie - jeden zweiten Donnerstag. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tobias Sipuri, Finanzverwalter der Gemeinde Kiruna, schloss diese Möglichkeit jedoch im Oktober aus. „Der Aktionsplan sieht diese Investition im Moment nicht vor“, sagte er. Laut dem Fernsehsender SVT schränkt das Kommunalrecht die Möglichkeiten der Gemeinde ein, Steuergelder auszugeben. Kiruna hat zwei Buchhaltungsfirmen beauftragt, mögliche Lösungen zu finden. Nach Angaben von Sipuri jedoch ohne Ergebnis.

Dennoch ist Kiruna daran interessiert, dass Esrange als EU-Weltraumbahnhof entwickelt wird, so Maria Johansson von der Stadtverwaltung. Für die Stadt bedeutet dies, dass Start-ups und internationale Konzerne hoch im Norden angezogen werden. Zu diesen Unternehmen gehören unter anderem Isar Aerospace aus München und die Rocket Factory Augsburg (RFA), die aktiv mit Esrange zusammenarbeiten, so Johansson. „Als Stadtverwaltung begrüßen wir diese Entwicklung, weil wir sie als Chance für das lokale Wirtschaftswachstum sehen.“

„Raumfahrt beginnt am Boden“

Einzigartig für die Raumfahrtindustrie in Kiruna ist, dass es dort ein Raumfahrtcluster mit Esrange, dem Schwedischen Institut für Weltraumphysik und der SSC gibt. Auch die Technische Universität Luleå (LTU) ist dort vertreten.

„Space Exploration beginnt ja am Boden“, sagt Dr. René Laufer (54), Professor für Raumfahrtsysteme an der LTU, während er den Weltraumcampus zeigt. Der gebürtige Berliner lebte elf Jahre lang in den USA, bevor er in Kiruna landete. Er habe auf fünf Kontinenten unterrichtet: Südamerika, Nordamerika, Afrika, Asien und Europa. Mit seinem internationalen Flair, seinem professionellen Witz und seinem weiten Wissenshorizont passt er gut in das Campus-Milieu, in dem Studierende, die aussehen wie Sheldon Cooper aus „The Big Bang Theory“, in pyjamaähnlichen Anzügen vor Laptops über Satellitenproduktion sprechen, die ESA Headhunting betreibt und akademische Mitarbeiter über Cape-Canaveral-Missionen streiten. Laufers Büro ist voll mit bunten Lego-Bauteilen, mit denen er die Forschung mit Satelliten erklärt.

Kirunas Ökosystem sei so günstig, sagt er, „weil, wenn ein Studierender hier eine Idee hat, kann er sie im Rahmen des Projektkurses auf dem Campus entwickeln, das Produkt in einem Reinraumlabor, also in einer sauberen Umgebung, zusammenbauen und sogar den Test in einer Testkammer durchführen“. Dann könne der Studierende sein Endprodukt, zum Beispiel den kleinen Satelliten, in 40 Minuten nach Esrange bringen und dort abgeben, erläutert der Professor. „Danach wird der Mikrosatellit auf die Rakete gepackt und gestartet. Der Studierende kann ihn dann direkt von unserer Bodenstation aus bedienen.“ Es ist also eine Paketlösung, sagt Laufer. Er ist fest davon überzeugt, dass die Bedeutung von Esrange als EU-Satellitenstartplatz in den kommenden Jahren noch zunehmen wird.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In Stockholm gebe es eine klare Bereitschaft, sich für diese Vision einzusetzen, so Laufer. Im Dezember kündigte die Regierung an, dass während der schwedischen EU-Ratspräsidentschaft im Jahr 2023 ein Besuch der europäischen Raumfahrtattachés in Kiruna geplant ist. Eines der Ziele sei es, Esrange als EU-Raumfahrt-Hub zu fördern.