Erdogan sagt weiter Nein: Schwedens Nato-Beitritt noch immer nicht durch

Die Türkei hält an ihrem Einspruch gegen die Aufnahme Schwedens in die Nato fest. Solange „Terroristen“ in den Straßen Stockholms ungehindert gegen die türkische Regierung demonstrierten, könne die Türkei dem Beitrittsantrag Schwedens zur Allianz nicht zustimmen, sagte Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan am Montag in einer Diskussion mit Journalisten und Analysten in New York. Schweden halte „seine Versprechen nicht“, sagte Erdogan. Auch der frühere Vizepräsident Fuat Oktay, der dem außenpolitischen Ausschuss des türkischen Parlaments vorsitzt, bestätigte gegenüber dem TV-Sender CNN Türk: „Wir sind im Fall Schweden noch nicht überzeugt.“

Nach jahrzehntelanger Neutralität hatten Schweden und Finnland im Frühjahr 2022 als Reaktion auf den russischen Einmarsch in die Ukraine ihre Aufnahme in die Nato beantragt. Dem Beitritt müssen alle 30 Mitgliedsländer zustimmen. Der türkische Staatschef Erdogan stimmte damals anfangs zu, und das türkische Parlament ratifizierte inzwischen bereits den Beitritt Finnlands. Im Fall Schweden stellt Erdogan aber seitdem immer wieder neue Bedingungen. Das Land beherbergt viele politische Flüchtlinge aus der Türkei, darunter Mitglieder der als Terrororganisation verbotenen kurdischen PKK, Anhänger des Predigers Fethullah Gülen, den Erdogan für den Putschversuch vom Juli 2016 verantwortlich macht, sowie Islamkritiker, regierungskritische Bürgerrechtler und Journalisten.

Erdogan fordert Wiederaufnahme der EU-Beitrittsverhandlungen

Beim Nato-Gipfel im Juli dieses Jahres versprach Erdogan eine schnelle Ratifizierung des schwedischen Beitrittsantrags, sobald das türkische Parlament im Oktober aus der Sommerpause zurückkehre. Zugleich stellte er aber neue Bedingungen: Schweden könne nur der Nato beitreten, wenn die EU die seit Jahren eingefrorenen Beitrittsverhandlungen mit der Türkei wieder voll aufnehme. Zugleich bemängelt Erdogan, Schweden gehe nicht hart genug gegen türkische Regierungsgegner vor, die er als „Terroristen“ bezeichnet. Besonders empört zeigt sich der türkische Staatschef von den Koranverbrennungen in Schweden. „Mein Parlament betrachtet dies nicht positiv und ist deshalb nicht bereit, das Beitrittsprotokoll Schwedens zu ratifizieren“, sagte Erdogan jetzt in New York.

Der wahre Grund für das Tauziehen ist aber ein anderer: Die Türkei bemüht sich seit Jahren um die Lieferung von US-Kampfflugzeugen des Typs F-16. Doch im Kongress gibt es große Widerstände gegen das Rüstungsgeschäft, solange die Türkei beim Beitritt Schwedens zur Nato mauert. Offiziell versichert die US-Regierung, es gebe zwischen beiden Themen keinerlei Verbindung. Aber alle wissen: Es besteht ein Zusammenhang. US-Präsident Joe Biden hat sich für die Lieferung der Kampfjets ausgesprochen, aber gegen den Kongress kann er das Rüstungsgeschäft nicht durchsetzen. Darauf machte Biden den türkischen Präsidenten in einem Gespräch am Rande des G20-Gipfels aufmerksam – sichtlich zu dessen Missfallen: „Leider verbinden unsere Freunde das F-16-Paket mit Schweden – das stört uns sehr“, beklagte sich Erdogan. Nun geht es darum, wer als erster nachgibt. Keiner freut sich über dieses Tauziehen mehr als Kremlchef Wladimir Putin.

Recep Tayyip Erdogan, Präsident der Türkei, spricht zu Journalisten während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj nach ihrem Treffen in Istanbul im Juli 2023. © Quelle: Francisco Seco/AP

Türkei „zunehmend problematischer Allianzpartner“

In der EU und der Nato wächst die Frustration – nicht nur wegen Erdogans Blockade bei der Norderweiterung des Bündnisses, sondern auch, weil die Türkei als einziges Nato-Land die Sanktionen des Westens gegen Russland nicht umsetzt. Die Türkei sei „ein zunehmend problematischer Allianzpartner“, sagt der Botschafter eines Nato-Landes in Athen. Das EU-Parlament stellte in seinem vergangene Woche mit großer Mehrheit angenommenem Jahresbericht fest, der Beitrittsprozess der Türkei könne „unter den derzeitigen Umständen nicht wieder aufgenommen werden“. Von der Türkei werde erwartet, „dass sie demokratische Werte, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte achtet“.

Erdogan geht auf Konfrontationskurs und deutet an, er werde den EU-Beitrittsantrag zurückziehen: „Wenn nötig, werden wir uns von der EU trennen“, sagte der Präsident unmittelbar vor seinem Abflug nach New York zu Journalisten. Dort angekommen, verteidigte er in einem Interview mit dem Sender PBS seine west-östliche Schaukelpolitik: „Ich vertraue Russland genauso sehr wie dem Westen.“