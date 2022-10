Ein Video der schwedischen Zeitung „Expressen“ zeigt den enormen Schaden an der Erdgaspipeline, der durch Explosionen an der Leitung entstanden sein soll. Die Lecks waren Ende September in der Nähe der Ostsee-Insel Bornholm entdeckt worden.

Sabotage in der Ostsee: Video zeigt 50-Meter-Loch in Nord-Stream 1 Pipeline

Stockholm. Die Explosionen an Nord Stream 1 haben laut der schwedischen Boulevardzeitung „Expressen“ ein riesiges Loch in die Pipeline gerissen. Unterwasser-Aufnahmen, die die Zeitung nach eigenen Angaben von den Schäden gemacht hat, zeigen demnach, dass ein mindestens 50 Meter langer Abschnitt einer Gasleitung in 80 Meter Tiefe fehlt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

+++ Alle aktuellen News zum Ukraine-Krieg im Liveblog +++

An einigen Stellen der Leitung sei das Metall außerdem stark verformt, an anderen gebe es Risse und scharfe Kanten, schrieb „Expressen“ am Dienstag. „Nur extreme Kraft kann so dickes Metall auf diese Weise verbiegen“, sagte Trond Larsen von der Firma Blueeye Robotics, der die Unterwasser-Kamera für die Zeitung gelenkt hat.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die schwedischen Behörden haben die beschädigten Nord-Stream-Leitungen in schwedischer Wirtschaftszone bereits untersucht und Beweismaterial gesichert.

In Dänemark bestätigte die Polizei am Dienstag, dass die Schäden an den Nord-Stream-Leitungen in dänischer Wirtschaftszone laut ihren Untersuchungen durch „kräftige Explosionen“ entstanden seien.

Gemeinsam mit dem dänischen Inlandsnachrichten- und Sicherheitsdienst PET will die Kopenhagener Polizei nun für die weiteren Untersuchungen ein Ermittler-Team bilden. „Es ist noch zu früh, um etwas darüber zu sagen, in welchem Rahmen die internationale Zusammenarbeit mit unter anderem Schweden und Deutschland stattfinden wird“, hieß es in einer Mitteilung.

Ende September waren nach Explosionen in der Nähe der Ostsee-Insel Bornholm vier Lecks in den Gas-Pipelines Nord Stream 1 und 2 entdeckt worden, jeweils zwei davon in den Ausschließlichen Wirtschaftszonen Dänemarks und Schwedens. Es wird vermutet, dass Sabotage hinter den Lecks steckt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RND/dpa