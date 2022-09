Schweizer stimmen für Erhöhung der Mehrwertsteuer

Noch dieses Jahr: Vereinigte Arabische Emirate liefern Gas und Diesel nach Deutschland

Bundeskanzler Olaf Scholz ist in Sachen erneuerbare Energien in der Golfregion unterwegs und bringt einen Deal für fossile Energien mit, der dabei helfen wird, in diesem Winter die Wohnungen in Deutschland zu heizen. Für den Kanzler ist die Reise ein komplizierter Balanceakt zwischen der Menschenrechtsfrage, dem deutschen Energiehunger und einer Weichenstellung Richtung Klimaneutralität.