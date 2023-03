Schwer umkämpfte Stadt Bachmut: Lage stabilisiert sich

Medwedew: „Auslandsagenten“ sollen in Russland kein Geld mehr verdienen dürfen

Ex-Präsident Dmitri Medwedew will „Auslandsagenten“ Einnahmen in Russland verbieten. Dies müsse künftig in der Gesetzgebung müsse direkt festgehalten werden, sagte der 57-Jährige am Samstag russischen Medien.