Slowakei liefert acht Panzerhaubitzen an die Ukraine

Bratislava.Die Slowakei hat der Ukraine die Lieferung von Radpanzerhaubitzen zugesagt. Das gab Verteidigungsminister Jaroslav Nad am Donnerstag auf Facebook bekannt. Das Verteidigungsministerium in Bratislava habe bereits am Mittwoch einen entsprechenden Vertrag mit den ukrainischen Partnern unterzeichnet, konkretisierte Ministeriumssprecherin Martina Koval Kakascikova auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Zunächst würden acht Stück der in der Slowakei selbst entwickelten und produzierten Haubitzen Zuzana 2 in das von Russland angegriffene Nachbarland geliefert. Im Unterschied zur bereits zuvor erfolgten Lieferung des Raketenabwehrsystems S-300 handele es sich diesmal nicht um ein Geschenk, sondern um einen kommerziellen Verkauf.

Die staatliche Herstellerfirma erhoffe sich davon spätere Aufträge auch aus anderen Ländern. Die Vertragsvereinbarung sei „ein fantastischer Schritt für die Ukraine wie auch für unsere Staatsfirma Konstrukta-Defense“, schrieb Verteidigungsminister Nad.

Ende April kündigte die slowakische Präsidentin Zuzana Caputova bereits die Lieferung weiterer Waffen an das Nachbarland Ukraine an, darunter auch die industriellen Radpanzerhaubitzen.

Die Zuzana-Haubitze ist das Vorzeigeprodukt der slowakischen Verteidigungsindustrie und das einzige im Land produzierte schwere Waffensystem. Sie kann nach Herstellerangaben alle Arten von Nato-Munition des Kalibers 155mm verschießen und hat Medienberichten zufolge je nach Munitionstyp eine effektive Reichweite von 40 bis über 50 Kilometern.

