Schwesig zu Corona-Bekämpfung: Maskenpflicht besser als Schließungen

Israel tötet zweiten Dschihad-Chef – Waffenruhe tritt in Kraft

Die Gewalt im Gaza-Streifen dauert an. Israel tötete am Sonntag einen weiten Kommandeur des Islamischen Dschihad. Am Sonntagabend trat eine Waffenruhe in Kraft. Eine hochrangige ägyptische Delegation verhandelt seit dem Wochenende über eine Beilegung der Angriffe.