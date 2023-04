Schwester von Kim Jong Un droht erneut den USA und beleidigt Präsident Biden

Seoul. Die einflussreiche Schwester des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un hat erneut Drohungen und Beleidigungen gegen die USA ausgestoßen. Kim Yo Jong kündigte an, Nordkorea werde verstärkt seine militärische Macht demonstrieren. Das sei eine Reaktion auf die Entscheidung der USA, atomar bewaffnete U-Boote nach Südkorea zu entsenden. Zudem beleidigte Kim Yo Jong US-Präsident Joe Biden, der in dieser Woche den südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol empfangen hatte.

Kim Yo Jong sagte laut Berichten der staatlichen Medien, die amerikanisch-südkoreanische Vereinbarung demonstriere den „feindseligsten und aggressivsten Handlungswillen“ der Verbündeten gegen den Norden und werde den Frieden und die Sicherheit in der Region in noch größere Gefahr bringen. Das Gipfeltreffen in Washington habe Nordkorea in seiner Überzeugung bestärkt, seine nuklearen Waffenfähigkeiten zu verbessern.

Kim Yo Jong über US-Präsident Biden: „unverantwortlich mutig“

Die Schwester des Machthaber bezeichnete US-Präsident Biden als senil und „unverantwortlich mutig“. Biden warnte am Mittwoch, eine atomarer Angriff durch Nordkorea werde das Ende der Regierung in Pjöngjang zur Folge haben. Kim Yo Jong erklärte, ihr Land werde seine Worte nicht einfach als „unsinnige Bemerkung einer Person im besten Alter“ abtun.

Während ihres Gipfeltreffens kündigten Biden und Yoon neue Bemühungen zur nuklearen Abschreckung an. So sollen zum ersten Mal seit Jahrzehnten wieder regelmäßig atomar bewaffnete amerikanische U-Boote in Südkorea andocken und die Koordination in der militärischen Ausbildung verstärkt werden. Darüber hinaus verpflichteten sich beide Seiten zu bilateralen Konsultationen der Präsidenten im Falle eines nordkoreanischen Atomangriffs, zur Einrichtung einer nuklearen Beratungsgruppe und zu einem verbesserten Informationsaustausch über Einsatzpläne für nukleare und strategische Waffen.

RND/AP

