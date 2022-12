Schwester von Kim Jong Un warnt davor, Nordkorea zu unterschätzen

Die Schwester des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un hat sich über westliche Zweifel an Pjöngjangs militärisches High-Tech-Rüstung lustig gemacht. Sie bezeichnete die Berichte als „Hundegebell“. Die USA nahmen unterdessen mit Atombombern und Tarnkappenjets an einer Luftwaffenübung mit Südkorea teil.

Seoul. Mit Spott und Hohn hat die Schwester des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un auf Zweifel westlicher Militärexperten an der Einsatztauglichkeit von Pjöngjangs High-Tech-Rüstung reagiert. Diese beziehen sich auf einen Spionagesatelliten in Entwicklung und Langstreckenraketen, die bei Tests bisher in einem steilen Winkel angefeuert wurden, damit sie nicht Nachbarländer überfliegen.

Daraus zu folgern, eine nordkoreanische Interkontinentalrakete könnte eventuell nicht zuverlässig funktionieren, sei „Unsinn“, „Hundegebell“ und „böswillig herabsetzend“, sagte Kim Yo Jong in einer von nordkoreanischen Staatsmedien verbreiteten Erklärung. „Ich kann ihre Zweifel zerstreuen. Sie werden es sofort erkennen, falls wir eine ICBM (Interkontinentalrakete) in Richtung eines realen Winkels abfeuern“, sagte Kims Schwester, die als einflussreichste Person in Pjöngjang nach ihrem Bruder gilt.

Kritik an Aufklärungssatelliten

Auch Zweifel an dem am Sonntag gestarteten ersten militärischen Aufklärungssatelliten Nordkoreas zog sie ins Lächerliche. Fachleute hatten erklärt, die von Pjöngjang veröffentlichten zwei Fotos südkoreanischer Städte in niedriger Auflösung seien zu ungenau. Solche Kommentare „über unsere Satellitentechnologie“ seien unangemessen und unbedacht, beruhten sie doch nur auf „zwei Fotos, die wir in unserer Zeitung veröffentlicht haben“, erklärt Kim Yo Jong.

Die USA nehmen derweil mit atomwaffenfähigen B-52-Bombern und hochmodernen F-22-Tarnkappenjets an einem gemeinsamen Luftwaffenmanöver mit Südkorea teil, wie das südkoreanische Verteidigungsministerium mitteilte. Das sei Teil einer Vereinbarung, Südkorea mit allen verfügbaren Mitteln zu schützen.

Das nordkoreanische Außenministerium reagierte unterdessen auf die von Japan angekündigte neue Sicherheitsstrategie, die eine Verdoppelung der Militärausgaben vorsieht. Dies werde von Seiten Pjöngjangs „kühne und entschlossene militärische Schritte“ zur Folge haben. Japans Streben, Fähigkeiten zum Gegenschlag zu erlangen, habe nichts mit Selbstverteidigung zu tun. Vielmehr sei dies ein klarer Versuch, Fähigkeiten zum Präventivschlag zu erwerben, die darauf abzielten, Angriffe auf Territorien anderer Länder zu starten.

Vorwürfe an Washington

Den USA warf das nordkoreanische Außenministerium vor, die neuen militärischen Ambitionen Japans zu unterstützen und zu fördern. Damit untergrabe Washington den Frieden in der Region. Derartige Versuche der USA zwängen Pjöngjang, noch härter an der Umsetzung von Plänen für die Entwicklung neuartiger strategischer Waffen zu arbeiten, die Invasionsbestrebungen gegen Nordkorea vereiteln würden.

RND/AP