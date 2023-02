Selbstbestimmung der Frau: Die Kriminalisierung der Abtreibung hat handfeste Folgen

Berlin. Es könnte der Eindruck entstehen, die nun von Justizminister Marco Buschmann in Angriff genommene Reform des Abtreibungsrechts ist überflüssig. Schwangerschaftsabbrüche sind in Deutschland bis zu 12 Wochen nach der Empfängnis de facto erlaubt. Und seit vergangenen Sommer können Ärztinnen und Ärzte ohne Sorge vor Strafverfolgung darüber informieren, ob sie Abbrüche vornehmen und welche Methoden sie anwenden. Warum dann also erneut ein Thema aufrufen, dass in ohnehin unsicheren Zeiten in der Gesellschaft neue Wunden aufreißen kann?

Die Kriminalisierung der Abtreibung hat handfeste Folgen

Gerade das Abtreibungsrecht zeigt jedoch, dass es einen großen Unterschied macht, ob etwas legal und nur unter bestimmten Umständen zulässig ist – oder ob eine Handlung eine Straftat ist und lediglich unter bestimmten Bedingungen nicht verfolgt wird.

Das ist keine philosophische Frage: Die Kriminalisierung der Abtreibung hat vielmehr handfeste Folgen: Mit der scheinheiligen Begründung, man könne angehende Medizinerinnen und Medizinern nicht zwingen, etwas zu lernen, was eigentlich verboten ist, spielt das Thema zum Beispiel in der Ausbildung nur eine untergeordnete Rolle. Weshalb jüngere Ärztinnen und Ärzte oftmals keine Abbrüche mehr anbieten und ältere sich nicht über die neuesten Methoden weiterbilden. Ganz abgesehen von der (gewollten) Botschaft an die betroffenen Frauen, selbst bei Inanspruchnahme der legalen Ausnahmen etwas Unrechtes zu tun.

Die Frau allein hat das Recht, über ihren Körper zu bestimmen. Dahinter muss auch das Recht des ungeborenen Kindes zurückstehen. Kanada macht es richtig: Dort gibt es bereits seit 1988 weder Fristen noch andere gesetzliche Beschränkungen. Und dennoch ist die Zahl der Abbrüche nicht explodiert und die allermeisten werden vor der 12. Woche vorgenommen. Frauen brauchen keine drangsalierenden Gesetze, um verantwortungsvoll mit einer Schwangerschaft umzugehen.