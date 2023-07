Selenskyj macht weiter Druck: „Heute sind Signale wichtig“

Vilnius. Im Rahmen der Eröffnungssitzung des neuen Nato-Ukraine-Rats haben der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg unterstrichen, dass die Ukraine eine klare Perspektive für einen Beitritt zum westlichen Verteidigungsbündnis bekommen soll.

Mit dem neuen Nato-Ukraine-Rat werde ein „neues Kapitel der Beziehungen zwischen Nato und Ukraine“ aufgeschlagen, erklärte Stoltenberg am Mittwoch in Vilnius auf einer gemeinsamen Pressekonferenz. „Wir begegnen uns auf Augenhöhe. Und ich freue mich auf den Tag, an dem wir uns als Verbündete gegenüberstehen“, sagte der Nato-Generalsekretär.

Selenskyj zum Nato-Beitritt der Ukraine: „Niemand will einen Dritten Weltkrieg“

„Heute sind Signale wichtig“, betonte Selenskyj. Dass der Ukraine weitere Militärunterstützung zugesagt, ein klarer Weg in Richtung Nato vorgezeichnet und Sicherheitsgarantien der G7-Staaten angekündigt wurden, sei ein „wichtiger Erfolg“ gewesen, so der ukrainische Präsident. „Wenn wir zum Nato-Beitritt eingeladen werden, wäre das aber noch besser.“

Selenskyj sehe bereits konkrete Punkte, die sein Land näher an die Nato heranbringen, dennoch: „Wir wollen natürlich schneller und manchmal fällt das schwer“, räumte der ukrainische Präsident ein. Sein Land erwarte nun schnelle Prozesse. Dabei verstehe er, dass manch ein Nato-Verbündeter Angst vor einem sofortigen Nato-Beitritt der Ukraine habe. „Niemand will einen Dritten Weltkrieg“, sagte Selenskyj.

Selenskyj beim Nato-Gipfel enttäuscht von „vagen Formulierungen“ Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zeigte sich bereits vor der Verabschiedung der Nato-Erklärung in Vilnius enttäuscht. © Quelle: Reuters

Selenskyj will US-Streubomben nur in besetzten Gebieten in der Ukraine einsetzen

Der ukrainische Staatschef bedankte sich für die große Aufmerksamkeit für sein Land beim Nato-Gipfel in Vilnius. Man habe zudem „sehr positive Neuigkeiten“ erhalten, vor allem mit Blick auf die Verteidigungsunterstützung. Dabei wies Selenskyj insbesondere auf die Ankündigung der Lieferung von Langstreckenraketen durch Frankreich hin, sprach jedoch auch seinen Dank für weitere Unterstützungspakete aus. Die Bundesregierung hatte am Dienstag ein Waffenpaket über 700 Millionen Euro für die Ukraine angekündigt.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj spricht auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg (r.). © Quelle: Getty Images

Mit Blick auf die von Washington angekündigte Lieferung von Streumunition an die Ukraine forderte Selenskyj „Gerechtigkeit“ ein. „Russland verwendet ständig Streumunition auf unserem Territorium“, warf der ukrainische Staatschef dem Nachbarland vor. Die US-Unterstützung beziehe sich ausschließlich auf den Einsatz gegen militärische Ziele in den von Russland besetzten Gebieten in der Ukraine. „Es muss Gerechtigkeit geben“, forderte Selenskyj. „Wir wehren uns und setzen solche Waffen nicht auf dem Hoheitsgebiet anderer Staaten ein.“

Nato-Ukraine-Rat tagt erstmals am Mittwoch

Zudem sei es „wichtig“ gewesen anzuerkennen, dass die Ukraine keinen Aktionsplan zum Nato-Betritt brauche. Man sei bereits einen gemeinsamen Weg gegangen. „Unsere Kämpfer haben gezeigt, dass Demokratie stärker ist als irgendwelche terroristischen Drohungen.“ Das wichtigste aber sei der Glaube an die Ukraine als zukünftigen Alliierten und Sieger über den russischen Angriff.

Selenskyj hatte sich am zweiten Tag des Nato-Gipfels in der litauischen Hauptstadt Vilnius zunächst erneut enttäuscht von den nur vagen Versicherungen einer künftigen Mitgliedschaft seines Landes in dem Militärbündnis gezeigt. Er mache Druck, um sicherzustellen, dass die Ukraine „diese Einladung erhält, wenn die Sicherheitsmaßnahmen es zulassen“, sagte er am Mittwoch. Am Dienstag hatten die Staats- und Regierungschefs der Nato-Länder in ihrem Kommuniqué erklärt, in dem die Schlussfolgerungen des Gipfels festgehalten wurden, dass die Ukraine der Nato beitreten könne, „wenn die Verbündeten zustimmen und die Bedingungen erfüllt sind.“

Angesichts des weiterhin andauernden Angriffskrieges Russlands in der Ukraine ist das Militärbündnis in der Frage gespalten. Die Mitglieder haben sich jedoch auf eine engere Anbindung der Ukraine verständigt. Am Mittwoch tagt erstmals ein Nato-Ukraine-Rat - ein neues Forum für Beratungen und Treffen in Notfallsituationen.

mit AP-Material