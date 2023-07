Selenskyj im Kreis der Nato: eine Frage der Flagge

Vilnius. Drei Flaggen wehen in Vilnius an jeder Straßenecke, an Bussen und von Balkonen: die Litauens, die der Nato – und die der Ukraine. Während in westlichen Ländern die Gipfel der Militärallianz meistens von Protesten begleitet werden, schlägt einem hier diese Stimmung entgegen: Stolz und Gastfreundschaft. Unzählige, freiwillige – im übrigen unbezahlte – junge Männer und Frauen in Nato-T-Shirts stehen am Flughafen, am Bahnhof, am Gipfel-Zentrum und geben mit Begeisterung Auskunft, was wo wie zu finden ist. Sie sprechen Englisch, oft können sie auch auf Deutsch weiterhelfen. Russisch sprechen sie in der Ex-Sowjetrepublik sowieso, verzichten aber gern auf digitale Hilfe für die Übersetzung. Englisch ist ihnen lieber.

Dass das kleine Litauen mit seinen 2,8 Millionen Menschen zwischen russischer Ostsee-Exklave Kaliningrad und russischem Freundesland Belarus knapp eineinhalb Jahre nach Russlands Überfall auf die Ukraine den Nato-Gipfel ausrichtet, gehört zu den Botschaften an Kremlchef Wladimir Putin: Die transatlantische Militärallianz steht wie ein Bollwerk. Auch im Baltikum, einen Katzensprung nach Russland, hier an der Lücke von Suwalki, wie die einzige Landverbindung der baltischen Staaten zu Polen und damit zu den übrigen Nato-Partnern genannt wird. Nirgendwo ist die Nato verwundbarer als in dieser Enge.

Olaf Scholz verkündet große Neuigkeiten

Der wichtigste Punkt dieses bis Mittwoch andauernden Treffens der Nato-Staats- und Regierungschefs ist die große Frage, wann die Ukraine eine ausdrückliche Einladung zum Beitritt bekommt. Solange sie im Krieg ist, wird das nicht geschehen, weil dann Artikel 5 Nato-Vertrag – Beistandspflicht – gilt und die Nato selbst ins Gefecht ziehen müsste. In Vilnius geht es darum, wie klar Kiew eine Perspektive gegeben wird und wie die Nato-Staaten die Ukraine auch ohne Mitgliedschaft unterstützen werden. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg kündigt am Dienstag „eine positive Botschaft“ an. Es werde ein vereinfachtes Verfahren für die Ukraine geben und ein – verlässliches – mehrjähriges Programm für die Zusammenarbeit zwischen den Armeen der Ukraine und des Bündnisses. Von Einladung spricht er nicht.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), wird seinem Ruf gerecht, er verkünde auch große Neuigkeiten so, als läse er die Gebrauchsanweisung für eine Waschmaschine vor. Gerade gelandet, sagt er: „Gerade jetzt ist nochmal ein neues Paket von 700 Millionen Euro geschnürt worden.“ Es ist ein überraschend schweres Waffen-Paket Deutschlands für die Ukraine, das er da im Gepäck hat: weitere 40 Marder-Schützenpanzer, 25 Leopard-Kampfpanzer, fünf Bergepanzer, zwei weitere Startgeräte für Patriot-Flugabwehrraketen, Aufklärungsdrohnen und Mittel zur Drohnenabwehr, 25.000 Artilleriegranaten. Deutschland liegt mit insgesamt weit mehr als vier Milliarden Euro genehmigter Rüstungslieferungen unter den Waffenlieferanten auf Platz zwei hinter den USA.

Fast wäre dieser wohl wichtigste Nato-Gipfel seit Ende des Kalten Krieges, von dem unbedingt das Signal der Geschlossenheit Richtung Moskau ausgehen soll, von einem Eklat überschattet worden: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte plötzlich eine Wiederbelebung des EU-Beitrittsprozesses seines Landes zur Bedingung für sein Ja zu Schwedens Nato-Beitritt gemacht. Dabei dürfte der zunehmend autoritär regierende Präsident selbst wenig Interesse an einer Annäherung an die EU haben, weil er dafür Reformen unter Beweis stellen müsste. Er vertritt vielmehr harte Interessen für seine schwache Wirtschaft. Er hat gut gepokert: Schweden sagt ihm zu, einen Plan zur Terrorismusbekämpfung vorzulegen – ursprünglich hatte Erdogan als Grund für seine Blockade genannt, dass die Behörden dort nicht hart genug gegen die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK vorgingen. Und: Schweden will die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Ankara ausweiten – und sich für eine Wiederbelebung des EU-Beitrittsprozesses einsetzen.

Vorschau zum Nato-Gipfel in Litauen: Welche Themen in Vilnius wichtig werden Kristina Dunz ist für das RedaktionsNetzwerk Deutschland beim Nato-Gipfel in Vilnius. Hier berichtet sie über die Themen, die bei dem Gipfel diskutiert werden. © Quelle: RND

Hohe Symbolkraft

Erdogan gibt für Schweden grünes Licht. Die Nato steht zusammen. Was Stoltenberg ermöglicht, zum Auftakt des Gipfels wieder über Putin zu sagen, er habe mit seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine einen „großen strategischen Fehler“ gemacht. „Er zog in den Krieg, weil er weniger Nato wollte. Er bekommt mehr Nato.“

Auch wenn die Nato der Ukraine aus Gründen der Taktik und Vorsicht noch keine direkte Beitrittseinladung aussprechen will, ihren Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hat sie nach Vilnius eingeladen. Was für ein Symbol: Der Mann, der sich gegen Russland stemmt, im Kreis der Staats- und Regierungschefs des transatlantischen Militärbündnisses. Doch Fotos reichen ihm nicht. Er twittert: „Es ist beispiellos und absurd, wenn es keinen Zeitplan gibt, weder für die Einladung noch für die Mitgliedschaft der Ukraine. Und zugleich gibt es vage Formulierungen über Bedingungen, sogar für eine Einladung der Ukraine.“

Aus Gipfel-Kreisen verlautet nach Informationen des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), es sei nicht ausgeschlossen, dass das Wort Einladung doch noch in einer Erklärung auftauche. Ginge es nach den Flaggen in Vilnius, würde die Ukraine schon dazu gehören.