Selenskyj beklagt „Zerstörung“ von Bachmut

Wolodymyr Selenskyj hat in seiner nächtlichen Radioansprache den russischen Streitkräften vorgeworfen, die Stadt Bachmut „zerstört“ zu haben. Was genau er mit „zerstört“ meinte, sagte der ukrainische Präsident nicht.

Kiew. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den russischen Streitkräften vorgeworfen, die Stadt Bachmut in Trümmer gelegt zu haben. „Die Besatzer haben Bachmut tatsächlich zerstört, eine weitere Stadt im Donbass, die die russische Armee in verbrannte Ruinen verwandelt hat“, sagte Selenskyj in seiner nächtlichen Radioansprache. „Bachmut, Soledar, Marjinka, Kremmina – für lange Zeit gibt es keinen Lebensraum mehr in diesen Gegenden.“

Was Selenskyj mit „zerstört“ meinte, sagte er nicht. Gebäude stehen noch und auf den Straßen waren Einwohner zu sehen. Generalstabschef Oleksandr Schtupun sagte, in der Nacht zu Samstag hätten die Russen 20 Luftangriffe in der gesamten Ukraine geflogen und mehr als 60 Raketen abgefeuert. Am heftigsten tobten die Kämpfe in der Region Bachmut, wo mehr als 20 Wohnsiedlungen unter Beschuss geraten seien. Die ukrainischen Streitkräfte hätten Angriffe in den Regionen Donezk und Luhansk zurückgeschlagen.

Präsident Wladimir Putin: Russland wurde von Deutschland und Frankreich betrogen Beide Länder hätten bei den Verhandlungen zum Minsker Abkommen zwischen Separatisten und der Ukraine vermittelt, nun würden sie Waffen an die Ukraine liefern. © Quelle: Reuters

Bachmut wird seit rund einem halben Jahr beschossen

Russische Angriffe wurden auch aus den Regionen Charkiw, Sumy Dnipropetrowsk, Saporischschja und Cherson gemeldet. In Odessa am Schwarzen Meer seien nach Drohnenangriffen in der Nacht große Teile der Region ohne Strom, sagte Gouverneur Maxym Martschenko.

Die Invasionstruppen haben nach Angaben der ukrainischen Seite Truppen und Kriegsgerät um Bachmut zusammengezogen und versuchen, die Stadt einzukreisen. Sie wird seit einem halben Jahr mit Raketen beschossen. Nach dem Rückzug russischer Truppen aus Cherson im Süden haben sich die Kämpfe um Bachmut verschärft, weil Russland nach den Niederlagen im Herbst wieder einen sichtbaren Erfolg sucht. Eine Einnahme von Bachmut würde ukrainische Nachschublinien unterbrechen und den Russen die Möglichkeit geben, auf Kramatorsk und Slowiansk vorzustoßen.

