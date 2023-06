Selenskyj-Berater: „Prigoschins Aufstand war der erste Schritt“

Aus Sicht von Oleksandr Bogomolov, Sicherheitsberater des ukrainischen Präsidenten Selenskyj, verliert der Kreml in Russland sein Gewaltmonopol. Im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland erklärt der Experte, dass es sich für Russland nun rächen könnte „Gewalt an private Akteure“ abgegeben zu haben. Eine Entwarnung für die Ukraine und Europa bedeute dies aber nicht.

Prigoschins Meuterei hat die Welt erstaunt. Wie überrascht war die Ukraine?

Ich kann erst einmal für mich sprechen und meinen akademischen Blick auf die Entwicklungen in Russland. Ich habe erwartet, dass etwas geschieht, aber als es dann passiert ist, war da schon ein Moment der Überraschung. Die Entwicklungen bestätigen im Großen und Ganzen aber, was ich bereits seit längerer Zeit beobachte. Der russische Staat verliert sein Gewaltmonopol. Und das ist besonders gefährlich für eine Regierungsform, die auf Gewalt basiert.

Wie meinen Sie das?

In Russland gibt es nicht nur die Wagner-Gruppe oder die tschetschenischen Truppen Kadyrows. Der russische Staat hat Staatsunternehmen wie Gazprom aufgefordert, Privatarmeen aufzustellen. Sie spielen anders als Wagner bisher auf dem Schlachtfeld in unserem Land keine große Rolle. Das Motiv ist dennoch ein Outsourcing der Gewalt an private Akteure. Das mag zunächst den Vorteil gehabt haben, die eigentlichen Streitkräfte zu schonen und den Krieg von den Menschen in den Metropolen fernzuhalten. Doch wenn der Staat sein Gewaltmonopol mit anderen teilt, dann steht die ganze Staatlichkeit schnell infrage. Das haben wir bei vielen gescheiterten Staaten in der ganzen Welt gesehen. Und der Aufstand von Prigoschin reiht Russland nun sichtbar für alle in diese Reihe ein.

Wagner-Aufstand in Russland: Ukrainische Armee nutzte Chaos für eigene Angriffe Die ukrainische Armee hat das Chaos um den Söldneraufstand in Russland am vergangenen Wochenende genutzt, um Angriffe gegen russischen Truppen zu starten. © Quelle: dpa

Nun gibt es aber eine Einigung zwischen Prigoschin und Putin. Er soll mit seinen Kämpfern nach Belarus, also in das nördliche Nachbarland, das schon einmal Sprungbrett für einen Vormarsch auf Kiew war. Wie gefährlich ist das für die Ukraine?

Es gibt ein Risiko. Aber erst einmal müsste Prigoschin ein Motiv haben, wieder in die Kämpfe in der Ukraine einzugreifen. Wir wissen natürlich nicht, was genau zwischen Prigoschin und Putin vereinbart wurde. Aber auch Prigoschin weiß, dass ein Angriff keine Überraschung mehr für die ukrainischen Streitkräfte wäre. Sie haben sich auf ein solches Szenario vorbereitet.

Welche Folgen hat denn der Machtkampf in Russland für den Krieg?

Die Entwicklungen auf dem Schlachtfeld hängen von vielen Faktoren ab. Es ist sicherlich richtig, dass die russischen Soldaten in ihrer ohnehin miserablen Lage nun noch demoralisierter sind. Ihre Wut auf die Befehlshaber ist ohnehin groß. Das gilt auch für die Russen in der Heimat. Sie bejubelten Prigoschin, als er aus Rostow abzog. Er stand immer für Härte im Krieg. Das zeigt, dass die russische Bevölkerung immer aggressiver gegenüber der Ukraine eingestellt ist und gleichzeitig immer wütender, weil die Autoritäten keine Erfolge liefern können.

Oleksandr Bogomolov, geboren 1963, leitet das dem Präsidialamt unterstehende Nationale Institut für Strategische Studien in Kiew seit 2021 (NISS). Bogolomov galt vor seiner Ernennung als renommierter Experte für den Mittleren Osten. Das NISS wurde 1992 gegründet mit dem Ziel, die Präsidenten der Ukraine in Fragen der nationalen Sicherheit zu beraten. © Quelle: Cedric Rehman

Das macht keine Hoffnung auf eine Bewegung aus der russischen Bevölkerung gegen den Krieg.

Die sehe ich nun wirklich nicht. Die wenigen liberaleren Stimmen sind entweder im Exil, im Gefängnis oder tot. Die russische Gesellschaft verhärtet sich zunehmend. Die vielen vom Krieg gezeichneten Veteranen werden noch lange großen Einfluss haben. Das Klima in Russland dürfte sich weiter radikalisieren.

Dennoch kann die Ukraine von den Rissen im System Putin doch wohl nur profitieren?

Die vom Krieg ausgelösten internen Dynamiken in den Machtzirkeln Russlands werden den Krieg irgendwann überlagern, da bin ich sicher. Prigoschins Aufstand war der erste Schritt. Die Akteure müssen sich von nun an bereithalten für weitere Auseinandersetzungen. Wie weit das geht, ob Putin stürzt, ein Bürgerkrieg ausbricht und Russland wirklich zerfällt, bleibt abzuwarten. Wir werden aber nicht mehr zu dem Zustand zurückkehren vor dem 24. Februar. Putin stand vor dem Krieg unangefochten an der Spitze des Staates. Das ist vorbei.

Ist ein geschwächtes Russland vielleicht noch gefährlicher für die Ukraine und den Rest der Welt?

Die Kampfhandlungen in unserem Land würden bei einem offenen Bürgerkrieg in Russland wohl enden, auch wenn ich keinen Friedensschluss für diesen Fall erwarte. Die Ukraine müsste aber mit einer Flüchtlingswelle rechnen, die sie mit den all den Kriegsschäden nicht bewältigen könnte. Ich halte ein Auseinanderbrechen Russlands auch nicht für das wahrscheinlichste Szenario. Ich gehe eher von einem allgemeinen Niedergang Russlands aus. Sie haben alle unguten Prozesse in ihrem Land durch den Angriff auf uns beschleunigt. Das Ziel war ja genau das Gegenteil, die Rückkehr zur imperialen Größe.

Und die ist krachend gescheitert.

Russland hätte eine Chance zur Entwicklung gehabt, wenn es den Prozess der Dekolonialisierung nach dem Ende der Sowjetunion angenommen und gestaltet hätte. Für Großbritannien war das schmerzvoll und wir wissen seit dem Brexit, es gibt bis heute Nachwehen. Aber die imperialistischen Kräfte im russischen Apparat haben in den 90er-Jahren sehr schnell damit begonnen, alle Ideen von einem anderen Russland niederzuringen. Wir werden zumindest mittelfristig einem aggressiven Russland gegenüberstehen, das für uns und den Rest Europas eine Bedrohung darstellt. Ob Putin die Nummer eins bleibt oder jemand anders anderes an seine Stelle rückt, halte ich für zweitrangig.

Die Bedrohung bleibt also auch nach dem Kriegsende bestehen?

Europa braucht eine einheitliche Politik der Abschreckung gegenüber Russland. Und die Ukraine muss Teil davon sein. Mittelfristig bleibt uns keine andere Wahl.