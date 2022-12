﻿Selenskyj-Beraterin kümmert sich um Gefallene und Vermisste: „Mir begegnet jeden Tag viel Traurigkeit“

In der Ukraine gelten seit Kriegsbeginn 15.000 Menschen als vermisst. Als Ombudsfrau für die Rechte von Soldatinnen und Soldaten hilft Alona Verbytska den Angehörigen bei der Suche. Dabei trifft sie ständig auf Menschen, die psychologisch in sehr schwieriger Verfassung sind.

Berlin. Unterleutnant Alona Verbytska (41) hat in Kiew nahezu täglich mit menschlichen Tragödien zu tun und strahlt trotzdem viel Optimismus aus. Sie hat drei Berufe: Offizierin, Psychologin, Juristin. Und sie ist als Ombudsfrau für die Rechte ukrainischer Soldaten und Soldatinnen zugleich Beraterin von Präsident Wolodymyr Selenskyj. Auf Einladung der Konrad-Adenauer-Stiftung besuchte sie kürzlich Berlin, wo sie das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) zum Interview traf.

Frau Verbytska, wie viele ukrainische Soldaten und Soldatinnen befinden sich derzeit in russischer Kriegsgefangenschaft?

Russland hat aktuell 3392 ukrainische Kriegsgefangene bestätigt, aber in der Ukraine gelten derzeit 15.000 Menschen als vermisst, darunter viele Zivilisten. Wir wissen nicht, was mit ihnen geschehen ist. Befinden sie sich auch in russischer Kriegsgefangenschaft, sind sie aus russisch besetzten Gebieten verschleppt oder womöglich längst umgebracht worden? Diese Ungewissheit ist besonders für die Angehörigen, um die ich mich mit meiner Arbeit kümmere, ganz schrecklich.

Wie muss man sich Ihren Arbeitsalltag vorstellen?

Ich treffe ständig Familienangehörige von Soldatinnen und Soldaten, die psychologisch und emotional in sehr schwieriger Verfassung sind, und versuche ihnen zu helfen. Wenn eine Frau seit 2014 ihren Mann oder ihren Sohn vermisst, dann ist sie oft von der Ungewissheit so gepeinigt, dass sie bereit ist, jede Nachricht zu akzeptieren, auch wenn es die über den Tod ist. Eine Mutter will wissen, wo der Leichnam ihres Kindes ist, damit sie es beerdigen kann. Ich helfe bei der Suche nach Vermissten, aber auch bei der Beantragung von sozialen und humanitären Leistungen. Mir begegnet jeden Tag viel Traurigkeit.

Wie stellt sich in der Vermisstenfrage die Zusammenarbeit mit russischen Stellen dar?

Ganz schlecht. Ich kenne Familien, die wissen, dass ihre Angehörigen gefallen sind. Aber die Russen weigern sich, die Toten herauszugeben. Sie verwehren auch dem Internationalen Roten Kreuz (IKRK) Zugang zu den Kriegsgefangenenlagern. Oder wenn IKRK-Mitarbeiter doch einmal Zugang erhalten, werden danach die Gefangenen sofort an andere Orte verlegt, um neue Ungewissheit zu schüren. Wir kennen Fälle, in denen Gefangene in solchen Zusammenhängen viermal verlegt worden sind.

Was wissen Sie über Folter in russischen Kriegsgefangenenlagern?

Ich möchte hier aus verschiedenen Gründen keine Details nennen, unsere Untersuchungsorgane sammeln alle Fakten und werden damit zu gegebener Zeit an die Öffentlichkeit gehen. Aber klar ist, dass Russland die Genfer Konvention ignoriert und sich bei der Behandlung von Kriegsgefangenen nicht an das humanitäre Völkerrecht hält. Zudem gibt es, wie schon erwähnt, eine ganz Reihe von Zivilisten, die eigentlich gar nicht inhaftiert sein dürften.

Aus Gesprächen mit unseren Soldaten und Soldatinnen, die über Gefangenenaustausche freigelassen worden sind, wissen wir, dass der physische und psychische Druck enorm ist. Die Menschen sind durch schlechte Ernährung sehr geschwächt, Verletzungen werden nicht behandelt. Wir haben Soldaten mit unbehandelten Knochenbrüchen erlebt, die sofort operiert werden mussten.

Wie viele Menschen haben sich bis jetzt an Sie mit der Bitte um Hilfe gewandt?

Ich war von 2014 bis 2016 selbst an der Front im Donbas im Einsatz, danach habe ich mit der Betreuung von Familienangehörigen unserer Soldaten und Soldatinnen begonnen. Bis zum Jahr 2018 habe ich die Fälle noch mitgezählt, da waren es 30.000. Danach habe ich aufgehört. Und seit Beginn der russischen Aggression gegen unser Land im Februar dieses Jahres sind die Fälle der Anfragen unzählbar geworden. Jedes Schicksal ist ein besonderer Fall, Schmerz und Leid haben immer ganz individuelle Facetten.

Ende Juli kam es im russischen Lager Oleniwka zu einer schweren Explosion, bei der 50 ukrainische Kriegsgefangene ums Leben kamen. Weiß man inzwischen, wie es dazu kam?

Ich kann nur sagen, dass es keinen Beschuss des Lagers von ukrainischer Seite gegeben hat, wie es von den Russen behauptet wurde. Unsere Ermittlungsbehörden haben keinen Zugang zum Lager Oleniwka bekommen, und wir wissen nichts Neues. Wir haben gehört, dass Überlebende, die Augenzeugen der Explosion waren, in ein anderes Lager verlegt wurden und dass danach sehr schnell Aufräumarbeiten stattfanden, um die Ursache der Tragödien zu vertuschen.

Bei dem großen Gefangenenaustausch im Herbst kamen auch fünf Kommandeure der ukrainischen Nationalgarde frei, die früher zum nationalistischen Asow-Regiment gehörten. Sie wurden in die Türkei geflogen und sollen dort bis zum Kriegsende bleiben. Warum?

Das war Bestandteil des Verhandlungskompromisses. Die russische Seite wollte verhindern, dass sie in die Ukraine zurückkehren und wieder in die Armee eingegliedert werden. Solche Deals sind nicht unüblich. Ich arbeite gerade daran, dass 160 ehemalige Verteidiger des Kernkraftwerks Tschernobyl in Drittländer ausgeflogen werden, damit wir ihnen dringend nötige medizinische Behandlung zukommen lassen können.

Interview: Jan Emendörfer