Selenskyj: Fluthelfer nach Staudamm-Bruch durch russischen Beschuss getötet

Kiew. Durch russischen Artilleriebeschuss im Gebiet des zerstörten Kachowka-Staudamms im Süden der Ukraine ist nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj ein Fluthelfer getötet worden. Etliche weitere seien bei dem Angriff in der Region Cherson verletzt worden, sagte Selenskyj am Dienstagabend in seiner Videobotschaft. Der ukrainische Militäranalyst Roman Switan erklärte, Russland habe rund 20.000 Soldaten aus Gegenden in Cherson verlegt, nachdem es für ukrainische Truppen nach Überflutungen durch den jüngsten Dammbruch unmöglich geworden sei, dort ihre Gegenoffensive auszuführen.

Moskau verstärkt Militär in Saporischschja und Donezk

Wegen der Überflutungen sei es für die Kreml-Truppen nicht länger notwendig, einen rund 300 Kilometer langen Abschnitt der mehr als 1000 Kilometer umfassenden Frontlinie zu bewachen, sagte Switan. Dies habe es Moskau wiederum ermöglicht, seine Militärpräsenz in den Regionen Saporischschja und Donezk zu verstärken, wo heftige Kämpfe tobten. Derzeit scheine der Fokus der ukrainischen Gegenoffensive auf Saporischschja zu liegen. Ziel sei es, den russischen Landkorridor zur ukrainischen Halbinsel Krim zu durchbrechen, die Moskau 2014 illegal annektierte, ergänzte der Militärexperte.

Die ukrainische Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar meldete am Dienstag, dass ihre Soldaten im Süden an einigen Orten vorrückten. In anderen Gegenden „kommt der Feind voran“, erklärte sie. Maljar warnte vor zu hohen Erwartungen. Fortschritte bei der Gegenoffensive solle man nicht „allein an Kilometern oder der Zahl befreiter Siedlungen“ messen.

