Höchste Sicherheitsstufe: Wie sich Aachen auf Selenskyj vorbereitet

Aachen. Es wäre sicher übertrieben, Aachen ein verschlafenes Nest zu nennen. Aber im Vergleich zu Millionenmetropolen wie Berlin oder Hamburg ist es mit seinen rund 260.000 Einwohnern, seiner gemütlichen Altstadt und seiner hohen Dichte an Studierenden und Kneipen ein doch eher ruhiges, beschauliches Städtchen. Für dieses Wochenende gilt das alles nicht. Die ganze Welt dürfte bei der diesjährigen Verleihung des Karlspreises auf die Kaiserstadt schauen – und ganz besonders auf ihre Sicherheitskräfte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Denn mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj wird ein Staatsgast erwartet, den man wohl als eine der am stärksten gefährdeten Personen des Planeten bezeichnen kann. Ein Karlspreisempfänger direkt aus dem Kriegsgebiet. Ein Mann, der laut ukrainischem Geheimdienst seit dem Beginn des russischen Überfalls im Februar 2022 mehr als ein Dutzend Attentatsversuche überlebt haben soll, geplant von tschetschenischen Häschern oder den berüchtigten Söldnern der Gruppe Wagner. Selbst von höchsten Stellen im Kreml trachtet man ihm nach dem Leben. Erst vergangene Woche forderte Russlands Ex-Präsident Dmitri Medwedew, heute Vize von Wladimir Putin im nationalen Sicherheitsrat, die „physische Eliminierung Selenskyjs und seiner Clique“.

Höchste Gefährdungsstufe seit 30 Jahren

„Wir haben eine Gefährdungsstufe, die ich in über 30 Jahren Karlspreis noch nie erlebt habe“, sagt Aachens früherer Oberbürgermeister Jürgen Linden, der seit 1989 Mitglied im Karlspreisdirektorium ist und seit 2010 dessen Vorsitz innehat. Der enorme Sicherheitsaufwand erinnert viele Aachenerinnen und Aachener an die Karlspreisverleihung im Jahr 2000, als der damalige US-Präsident Bill Clinton ausgezeichnet wurde. Dieses Ereignis werde ja immer gerne als „Maßstab für ein hohes Stresslevel“ genannt, sagt Stadtsprecherin Jutta Bacher gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Und sie fügt hinzu: „Das wird jetzt um Längen geschlagen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Krisen-Radar RND-Auslandsreporter Can Merey und sein Team analysieren die Entwicklung globaler Krisen im neuen wöchentlichen Newsletter zur Sicherheitslage – immer mittwochs. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Dabei ist nicht einmal ausgemacht, ob Selenskyj tatsächlich kommt. Möglicherweise lässt er sich auch nur per Video zuschalten oder durch eine andere Person vertreten, etwa durch seine Frau Olena Selenska oder durch den ukrainischen Parlamentspräsidenten Ruslan Stefantschuk. Bis dato ist das alles Spekulation. Die „Berliner Zeitung“ hatte zwar Anfang Mai berichtet, Selenskyj wolle per Helikopter von Berlin nach Aachen fliegen und sich dabei auf Polizeiinformationen berufen, doch wurde von offizieller Seite rasch zurückgerudert. Die Berliner Polizei leitete gar Ermittlungen wegen Geheimnisverrats ein.

„Indiskretion aus Berlin“

Auf einer Pressekonferenz am vergangenen Montag ärgerte sich Karlspreischef Linden über die „Indiskretion aus Berlin“, die die Vorbereitungen in Aachen „nachhaltig torpediert“ habe. Auch Kathrin Goebels, Sprecherin der Aachener Polizei, räumt gegenüber dem RND ein: „Das hat schon Auswirkungen auf unsere Planungen gehabt.“

War Selenskyjs Besuch also tatsächlich geplant und wurde wegen dem Medienbericht abgesagt? Oder kommt er am Ende doch? Das ist nun alles offen. Bis zur letzten Minute soll es geheim bleiben. Nicht einmal die Verantwortlichen in Aachen wissen Bescheid, das beteuern sie einhellig. „Wir stehen genauso davor wie alle anderen auch. Eine Absage haben wir jedenfalls nicht,“ erklärt Stadtsprecherin Bacher. Auch Polizeisprecherin Goebels sagt: „Wir wissen es tatsächlich nicht. Wir planen aber bis zur letzten Minute, als ob Selenskyj kommt.“ Runterfahren könne man die Maßnahmen ja andernfalls immer noch. Dazu gibt es ein abgestuftes Sicherheitskonzept, erklärte Polizeidirektor Willi Sauer, der den Einsatz in der Aachener Innenstadt leitet, auf der Pressekonferenz. „Aber die Abstufungen verrate ich nicht.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lange Liste schutzwürdiger Personen

Davon abgesehen: Auch ohne Selenskyj ist die Liste besonders schutzwürdiger Personen lang. Bundeskanzler Olaf Scholz soll im Krönungssaal des Aachener Rathauses eine Ansprache zur Würdigung des Preisträgers erhalten, ebenso EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki.

Auch Roberta Metsola, Präsidentin des Europäischen Parlaments, Bundestagspräsidentin Bärbel Bas sowie NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst werden vor Ort sein. Hinzu kommen mehrere ehemalige Karlspreisträgerinnen, darunter auch die des letzten Jahres, die belarussischen Bürgerrechtlerinnen Swetlana Tichanowskaja und Weranika Zepkala. Auch die ukrainische Friedensnobelpreisträgerin Oleksandra Matviichuk soll kommen. Insgesamt werden rund 700 Personen an den Feierlichkeiten im Krönungssaal teilnehmen.

Gefahren aus allen Raumdimensionen

Einsatzleiter Sauer hat versprochen: „Es wird kein wie auch immer geartetes Sicherheitsvakuum entstehen“. Gut 100 Fachleute seien an der Ausarbeitung des Sicherheitskonzeptes beteiligt gewesen. Dabei müssen sich Sauers Leute auf Gefahren aus allen Raumdimensionen einstellen – in Gebäuden und auf Straßen, am Boden und in der Luft.

Die Stadtgeografie bietet dabei besondere Herausforderungen. Anders als das staatsgastgeübte Berlin mit seinen breiten Straßen, seinen weitläufigen Komplexen von Regierungsgebäuden und einer Vielzahl gesicherter Fluglandeplätze prägt Aachens mittelalterlichen Stadtkern ein Gewirr enger Gassen und schmaler Spitzdachhäuser, auf denen kein Helikopter landen könnte. Der zentrale Bereich des Karlspreisgeschehens – das Rathaus mit dem Marktplatz an der nördlichen und dem Katschhof an der südlichen Front – wird „hermetisch abgeriegelt“ wie es heißt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Anwohnerinnen und Anwohner können das Areal dann nur noch über eine von zwölf Durchlassstellen betreten, wo sie sich ausweisen und gründlich durchsuchen lassen müssen. Nicht mal ihre Häuser dürfen sie ohne polizeiliche Begleitung betreten oder verlassen. Offenbar denken die Sicherheitskräfte hier auch an Scharfschützen, die sich in einer der Wohnungen einquartieren könnten.

Wohl auch deshalb sollen nach Informationen der „Aachener Zeitung“ im Krönungssaal des Rathauses alle Fenster mit Folien abgeklebt worden sein, damit von außen keine Silhouetten von Personen erkennbar sind. Ausgenommen von der abgeriegelten Zone ist in Sichtweite des Rathauses einzig die südliche Hälfte des Katschhofs. Sie soll unter strengsten Kontrollen für Besucher zugänglich sein. Dort könnte nämlich Selenskyj, falls er kommt, vor den Bürgerinnen und Bürgern auftreten.

Gullydeckel verschweißt

Wie schon beim Besuch Clintons hat die Polizei zudem zahllose Gullydeckel in der Altstadt mit Kameras durchleuchtet, um zu prüfen, ob dort etwa Sprengstoff deponiert sein könnte. Anschließend wurden die Deckel mit Bitumen versiegelt. Macht sich jemand daran zu schaffen, hinterlässt das Spuren, weshalb die Polizei bis Sonntag regelmäßig Kontrollgänge absolvieren muss, um die verschweißten Gullys zu prüfen.

Mehr zum Thema Kritik an ukrainischen Präsidenten Wagenknecht: Selenskyj sollte Karlspreis nicht bekommen

Ohnehin wird es in der gesamten Innenstadt, auch über den abgesperrten Altstadtkern hinaus, von Einsatzkräften nur so wimmeln. So hat die Polizei schon darum gebeten, nicht mit dem Auto in die Innenstadt zu fahren, weil die vielen Einsatzfahrzeuge Platz bräuchten. Neben den uniformierten Beamten werden außerdem zahlreiche Kriminalpolizisten in Zivilkleidung das Geschehen observieren. Und auch ausländische Sicherheitskräfte arbeiten mit, etwa aus Belgien und den Niederlanden. Nicht zuletzt dürfte die Aachener Polizei auch mit ausländischen Geheimdiensten kooperieren. Dazu gibt sie aber keinen Kommentar.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Weniger schweigsam ist die Polizei, was die Überwachung des gesperrten Luftraums angeht. Schließlich würden am Sonntag ohnehin Helikopter für alle weithin sichtbar über der Altstadt kreisen, sagt Polizeisprecherin Stefanie Kutsch dem RND. Möglicherweise müssten dazu Kräfte von außerhalb hinzugezogen werden, etwa von der Bundespolizei oder gegebenenfalls auch der Bundeswehr. Die Maßnahmen leuchten unmittelbar ein, nicht nur wegen der Gefahr von sprengstoffbeladenen Drohnen – schließlich könnte Selenskyj ja wirklich mit dem Hubschrauber anreisen.

Demonstrationen erschweren die Sicherheitslage

Als wäre die Sicherheitsläge nicht schon unübersichtlich genug, haben sich (Stand Freitag) auch noch sechs Demonstrationen angemeldet – an mehreren Orten der Innenstadt, teilweise mit geplanten Marschwegen, aber natürlich außerhalb des Hochsicherheitsbereichs.

Allerdings handelt es sich um zwei verschiedene Lager. Auf der einen Seite stehen Gegenkundgebungen zum Karlspreis, die im Geist von Sahra Wagenknecht in Selenskyj einen „Kriegstreiber“ sehen, der einer Befriedung durch Verhandlungen im Wege stehe. Zählt man die erwarteten Teilnehmenden der drei angemeldeten Demos aus diesem Spektrum zusammen, kommt man auf etwa 700 bis 800 Demonstrierende.

Hinzu kommt eine klar russlandfreundliche Demo, die laut Polizei von einer Privatperson angemeldet wurde. Hier werden etwa 100 Teilnehmende erwartet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir sind optimistisch, dass es friedlich bleibt“

Auf der anderen Seite stehen Pro-Selenskyj-Gruppen, darunter 500 erwartete Demonstrierende des Vereins „Ukrainer in Aachen“ sowie etwa 40 weitere Menschen in einer separaten Kundgebung. Diese Zahlen sind aber laut Polizei alle vorläufig und können sich kurzfristig ändern.

Wie auch immer die genauen Zahlen am Ende aussehen: Die gegenläufige politische Orientierung der Demonstrierenden birgt zusätzliches Konfliktpotenzial. Polizeisprecherin Kutsch sagt dem RND dazu: „Wir sind natürlich immer auf alles eingestellt. So wie wir bei Selenskyj planen, als ob er käme, planen wir auch hier mit möglichen Störaktionen. Aber wir sind optimistisch, dass es friedlich bleibt.“