Selenskyj in Deutschland: Die heikle Frage nach den Kampfjets

Berlin. Aus Sicht der Ukraine ist das der einzig richtige Weg: Deutschland sichert beim Besuch des Präsidenten ein weiteres Waffenpaket im Milliardenumfang zu und Wolodymyr Selenskyj fordert trotzdem darüber hinaus Unterstützung in Form moderner Kampfjets. Kiew zielt auf amerikanische F-16-Maschinen ab, weil diese als wendig und technisch nicht zu kompliziert gelten. Deutsche Tornados oder Eurofighter wären aber auch willkommen. Alles, was Erfolg verspricht für die Gegenoffensive gegen Russland, das die Ukraine seit Februar 2022 mit einem brutalen Angriffskrieg überzieht, muss Selenskyj von seinen Unterstützern im Westen erbitten. Doch Kampfjets westlicher Bauart sind eine andere Kategorie. Und die möglichen Folgen müssen die Geberländer abwägen. Denn theoretisch könnte die Ukraine mit solchen US-Kampfflugzeugen den Krieg auf russisches Territorium bringen. Das wäre eine gefährliche Weichenstellung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Selenskyj kann keine Rücksicht darauf nehmen, dass es Bedenken etwa in Deutschland gibt, ob dieser Krieg eskalieren könnte. Ukrainerinnen und Ukrainer verteidigen mit ihrem Leben und ihrer Zukunft nicht nur ihr eigenes Land gegen Russland, sondern auch Demokratie und Freiheit in Europa. Dafür bekommen sie und ihr Präsident den Karlspreis. Für die Einheit Europas hat zuvor kein Land mit seiner Existenz gekämpft. Eine Preisverleihung ist jedoch wie Beifall. Schön zu haben, nur noch keine wirkliche Hilfe. Wenn der Aggressor in Moskau über die Ukraine siegt, gehört auch der ganze sogenannte Westen zu den Verlierern.

So völkerrechtswidrig und barbarisch dieser Krieg ist, in dem Wladimir Putin auch Zehntausende russische Männer verheizt, so klar muss auf der anderen Seite der Westen dafür sorgen, dass aus dem russischen Überfall auf die Ukraine kein dritter Weltkrieg wird. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) prüft Waffenlieferungen immer erst intensiv und lange, bevor er ihnen zustimmt. Wahrscheinlich wäre die Ukraine viel weiter, wenn sie all das, was sie jetzt bekommt, schon vor einem Jahr gehabt hätte. Aber auch westliche Regierungschefs brauchen die Unterstützung der eigenen Bevölkerung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Scholz‘ jetzige Zurückhaltung bei der Lieferung von modernen Kampfjets dürfte damit zusammenhängen, dass es noch eine Art Garantie von Selenskyj dafür braucht, dass er kein russisches Territorium angreifen wird. Der Gast hat es in Berlin versichert, aber der Mann ist im Krieg, seine Landsleute, Männer, Frauen, Kinder werden getötet, verschleppt, vertrieben. Kann man da sicher sein, dass er nicht mit selber Münze irgendwann zurückschlägt? Und Selenskyj will – verständlicherweise – offensichtlich die Krim zurückhaben, die Putin 2014 annektiert hat.

Kampfjets – und dann?

Beschleunigen Kampfjets ein Ende des Krieges, oder weitet er sich dann aus? Wären die Maschinen überhaupt die letzte denkbare Option? Oder kämen danach Nato-Soldaten? Ohne die Sicherheit, dass westliche Kampfflugzeuge zur Verteidigung über ukrainischem Gebiet bleiben, können sich die Verbündete nicht auf eine Lieferung einlassen.

Niemand anderes als die Ukraine kann einen Friedensplan machen. Und selbstverständlich hätte Putin es in der Hand, den Krieg morgen zu beenden, indem er seine Truppen zurückruft und das Morden einstellt. Aber so massiv wie der Westen Waffen liefert, sollten sich Diplomaten im Hintergrund für Verhandlungen stark machen. Ein einzelner Tyrann, der größenwahnsinnige russische Präsident, will die nach dem Zweiten Weltkrieg erarbeitete Friedensordnung für Europa zunichte machen. Ukrainer, Menschen überall, auch russische Soldaten, wollen nichts anderes als leben.