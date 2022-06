Volksabstimmung: Dänen wollen sich militärischen EU-Missionen beteiligen

Dänemark hat am Mittwoch für die Teilnahme an militärischen EU-Missionen gestimmt. Die Dänen hatten sich bei einer Volksabstimmung für die Abschaffung einer gut 30 Jahre alten Sonderregelung ausgesprochen. Damit soll ein Vorbehalt in EU-Verteidigungsfragen ausgeräumt werden. Die EU begrüßte die Entscheidung.