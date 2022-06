Laut des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj könnte die Schlacht um Sewjerodonezk richtungsweisend für den Kampf im Donbass sein. Es sei „vielleicht eine der schwersten“ Schlachten des Kriegs. Selenskyj erinnert auch an friedlichere Zeiten in der Region.

Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, beantwortet Fragen von Journalisten während einer Pressekonferenz in einer U-Bahn unter einem zentralen Platz in Kiew. (Archivbild)

Kiew.Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Schlacht gegen die russische Armee um die strategisch wichtige Stadt Sjewjerodonezk als richtungsweisend für den Kampf im Osten seines Landes bezeichnet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

+++ Alle aktuellen News und Entwicklungen lesen Sie in unserem Liveblog +++

„Sjewjerodonezk bleibt das Epizentrum der Auseinandersetzungen im Donbass“, sagte Selenskyj am Mittwoch in einer Videobotschaft in Kiew. Das ukrainische Militär füge dem Gegner dort spürbare Verluste zu. „Das ist eine sehr brutale und schwere Schlacht. Vielleicht eine der schwersten dieses Krieges (...) In vielem entscheidet sich dort das Schicksal unseres Donbass‘.“

„Buch der Henker“: Selenskyj will Kriegsverbrecher erfassen Der ukrainische Präsident hat in seiner Videoansprache am Dienstag ein Informationssystem angekündigt, um Daten über mutmaßliche Kriegsverbrecher zu erfassen. © Quelle: Reuters

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Selenskyj erinnerte daran, dass genau vor zehn Jahren, am 8. Juni 2012, die Fußball-Europameisterschaft in der Ukraine und in Polen eröffnet worden war. „Die Spiele fanden in verschiedenen Städten unserer beiden Länder statt, darunter in Donezk in der Donbass-Arena“, sagte der Präsident. Das sei nur zehn Jahre her. „Aber man hat den Eindruck, als ob das in einer anderen Welt war.“

Vor zehn Jahren sei Donezk „stark, stolz und entwickelt“ gewesen. „Doch dann kam Russland“, sagte Selenskyj. Nur die Rückkehr der Ukraine, der ukrainischen Fahne und des ukrainischen Rechts könnten für das Gebiet und die Stadt ein normales Leben bedeuten. „Ein Leben, wie es war. Friedlich, sicher, offen für die Welt. Und natürlich neue Spiele von Mannschaften von Weltniveau in der Donbass-Arena.“

RND/dpa