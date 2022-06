Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich zu den Befürchtungen geäußert, dass die Ukraine mit Hilfe von Langstreckenraketen aus dem Westen das russische Staatsgebiet angreifen könnte. „Uns interessiert nicht, was in Russland passiert“, erklärte er in einem Interview.

Selenskyj: „Uns interessiert nicht, was in Russland passiert“

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat in einem Interview Bedenken gegen Langstreckenraketen aus dem Westen für die Ukraine zurückgewiesen. In den USA gibt es bereits seit Wochen eine Diskussion darüber, ob die Regierung Mehrfachraketenwerfer mit hoher Reichweite an die Ukraine liefert. Erwägt wurde offenbar, der Ukraine das Mehrfachraketenwerfer-Artilleriesystems MLRS mit einer Reichweite von bis zu 300 Kilometer zur Verfügung zu stellen.

„Uns interessiert nicht, was in Russland passiert. Uns interessiert nur unser eigenes Territorium in der Ukraine“, versicherte Selenskyj nun in einem Interview mit dem US-Portal Newsmax. Zudem betonte er erneut, dass die Ukraine Russland keine Gebiete überlassen werde. „Das sind unsere Territorien, unsere Unabhängigkeit und unsere Souveränität.“

Warnung an Putin: USA liefert moderne Raketensysteme an die Ukraine Die USA rüsten die Ukraine mit fortschrittlichen Raketensystemen auf – unter der Zusicherung, dass damit nicht Russland angegriffen wird. © Quelle: dpa

Die USA hatten am Dienstagabend die Lieferung moderner Mehrfachraketenwerfer zur Verteidigung gegen den russischen Einmarsch angekündigt. US-Präsident Joe Biden schrieb in einem Gastbeitrag für die „New York Times“, mit den modernen Raketensystemen solle das angegriffene Land in die Lage versetzt werden, „wichtige Ziele auf dem Schlachtfeld in der Ukraine“ präziser zu treffen. Biden versicherte zugleich: „Wir wollen keinen Krieg zwischen der Nato und Russland.“ Die USA versuchten auch nicht, den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu stürzen. Wenn Russland aber keinen hohen Preis für den Angriff auf die Ukraine bezahlen müsse, könnte das zum Ende der regelbasierten internationalen Ordnung und zu katastrophalen Folgen weltweit führen.

Deutschland will ebenfalls vier Mehrfachraketenwerfer aus Beständen der Bundeswehr in die Ukraine liefern. Das geschehe in enger Abstimmung mit den USA, die auch die Ausbildung ukrainischer Soldaten an den Systemen übernehmen würden, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch aus Regierungskreisen. Geplant sei, die schweren Waffen, die Ziele in großer Entfernung treffen können, bis Ende des Monats zu liefern.

