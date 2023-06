Selenskyj warnt vor russischem Nuklear-Terror in Saporischschja

Innenministerin auf Sylt

„Letzte Generation“: Aktivisten droht in Schleswig-Holstein Polizeigewahrsam

Klimaaktivisten müssen sich in Schleswig-Holstein in Zukunft auf schärfere Maßnahmen gefasst machen. Das kündigte Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) am Donnerstag auf Sylt an. So sollen entsprechende Straftaten beschleunigt behandelt werden. Außerdem droht den Aktivisten Präventivgewahrsam.