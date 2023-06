Zerstörung des Kachowka-Staudamms

Selenskyj wirft Hilfsorganisationen Passivität in der Flutkatastrophe vor

Mit heftigen Vorwürfe wandte sich der ukrainische Präsident Selenskyj in seiner jüngsten Videoansprache an die internationalen Hilfsorganisationen. So müsste das Rote Kreuz aktiver in der Region sein, die vom Hochwasser besonders betroffen sei. Zugleich bedankte er sich für Hilfszusagen aus dem Ausland.