Selenskyj zur Lage in Bachmut: Russland könnte sich mit Sieg internationale Unterstützung sichern

Im Zug von Sumy nach Kiew. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat für den Fall eines russischen Sieges in der erbittert umkämpften Stadt Bachmut vor gravierenden politischen Folgen gewarnt.

Russland könnte sich dann internationale Unterstützung für einen Deal sichern, der sein Land zu inakzeptablen Kompromissen zwingen könnte, sagte Selenskyj in einem Exklusivinterview der Nachrichtenagentur AP auf einer Zugfahrt quer durch die Ukraine.

Sollte Bachmut an die russischen Truppen fallen, könnte Kremlchef Wladimir Putin „diesen Sieg an den Westen, an seine Gesellschaft, an China, an den Iran verkaufen“, ergänzte er. „Wenn er ein bisschen Blut fühlt – riecht, dass wir schwach sind – wird er puschen, puschen, puschen.“

Selenskyj besuchte Kriegsgebiete

Selenskyj tourte zuletzt durch von russischen Angriffen besonders betroffene Gebiete und besuchte am Dienstag die Region Sumy. Die AP konnte ihn exklusiv begleiten, zu seiner Entourage gehörte auch ein kleiner Kreis von Beratern und eine große Gruppe schwer bewaffneter Leibwächter in Militäruniformen. In Sumy wohnte der Staatschef unter anderem Zeremonien anlässlich des ersten Jahrestags der Rückeroberung von Städten in der Region bei und traf mit Soldaten zusammen, die an Frontlinien nahe Saporischschja stationiert sind.

Selenskyj hält militärische Lagebesprechung erstmals außerhalb von Kiew ab In seiner täglichen Videoansprache verkündete Selenskyj, dass die militärische Lagebesprechung im Osten der Ukraine stattfand.

Einen ähnlichen Besuch hatte Selenskyj kürzlich einem Gebiet in der Nähe von Bachmut im Osten des Landes abgestattet, wo ukrainische und russischen Truppen sich seit Monaten blutige Gefechte liefern. Einige westliche Militärexpertinnen und ‑experten haben zwar angedeutet, dass die Stadt nicht von großer strategischer Bedeutung sei. Doch betonte Selenskyj im Gespräch der AP, dass eine Niederlage zu diesem Zeitpunkt im Krieg den hart erkämpften Auftrieb der Ukrainer und Ukrainerinnen gefährden könnte.

„Wir können die Etappen nicht verlieren, weil der Krieg ein Kuchen ist – Stücke von Erfolgen. Kleine Siege, kleine Etappen“, sagte er. Im Falle einer Niederlage in Bachmut würde sich der Druck schnell aufbauen – von der internationalen Gemeinschaft und in seinem eigenen Land, prophezeite er. „Unsere Gesellschaft wird sich müde fühlen. Unsere Gesellschaft wird mich drängen, einen Kompromiss mit ihnen einzugehen.“

