CDU-Politikerin Güler: „Erdogan nutzt den Staatsapparat als Wahlkampfmaschine“

Die CDU-Politikerin Serap Güler war gerade in den Erdbebengebieten in der Türkei, um sich ein Bild der Lage zu machen. Im RND-Interview fordert sie deutsch-türkische Schulpartnerschaften, um den Wiederaufbau zu beschleunigen, und sie berichtet, wie die Katastrophe die Stimmung im Land kurz vor der Wahl beeinflusst hat.

Frau Güler, Sie waren gerade in den türkischen Erdbebengebieten. Wie ist die Lage vor Ort zwei Monate nach der Katastrophe?

Die Aufräumarbeiten schreiten voran, aber für die Menschen ist die Situation nach wie vor dramatisch, weil sie so viel verloren haben. In den betroffenen Regionen wie zum Beispiel Hatay sind die Städte bis zu 80 Prozent zerstört worden. In Hatay haben 400.000 Menschen ihr Zuhause verloren. Es gibt drei Millionen Binnenflüchtlinge wegen des Erdbebens.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat schnelle Hilfe versprochen. Wie viel ist davon angekommen?

Viel Schutt wurde bereits weggeräumt. Zelte und Container sind für jeden bereitgestellt worden, auch wenn es in manchen Gegenden schneller als in anderen ging. Es gibt Sozialmärkte und Suppenküchen in den Provinzen. Die anstehende Wahl hat sicher dafür gesorgt, dass Erdogan Tempo gemacht hat.

Deutsche Hilfsorganisationen und die Bundeswehr sind vor Ort. Finanzielle Unter­stützung gibt es vom Staat und von privaten Initiativen. Welche weitere Hilfe muss Deutschland leisten?

Die Hilfe weiß man in der Türkei sehr zu schätzen. Die Menschen wollen, dass ihre Städte komplett wieder aufgebaut werden. Hatay etwa hat ein großes kulturelles Erbe, worauf die Einwohner stolz sind. Sie sagen, unsere Steine haben Seelen. Den Wiederaufbau schafft das Land nicht alleine. Deutschland hat für die Türkei und Syrien zwar 200 Millionen Euro zugesagt. Das wird jedoch nicht ausreichen – die Mittel müssen deutlich aufgestockt werden. Vieles ist auch abhängig von der Spendenbereitschaft in Deutschland. Der Knackpunkt ist zudem die Bildung.

Inwiefern?

Viele Kinder haben seit dem 6. Februar nicht mehr die Schule besucht, weil die Gebäude nicht mehr stehen. Es braucht daher Schulpartnerschaften von deutschen Schulen mit türkischen Schulen. Wenn jedes Bundesland Schulen in der Türkei finanziell beim Aufbau unterstützt, würde der Wiederaufbau schneller vorangehen und mehr Kinder könnten wieder in die Schule gehen.

Die CDU-Politikerin Serap Güler war gerade in den Erdbebengebieten in der Türkei, um sich ein Bild der Lage zu machen. © Quelle: picture alliance/dpa

Deutschland ermöglicht für die Betroffenen Visaausstellungen im vereinfachten Verfahren. Es wird aber immer wieder als zu kompliziert kritisiert. Sind weitere Anpassungen nötig?

Bisher wurden etwa 7500 Visa ausgestellt – das ist ein Witz. Es sind Hunderttausende in den Regionen betroffen. Aktuell können nur Verwandte ersten und zweiten Grades nach Deutschland geholt werden. Die Bundesregierung muss das Visaprogramm dringend auf Verwandte des dritten Grades ausweiten. Der Visaantrag muss darüber hinaus vereinfacht werden. In der Schweiz reicht eine einfache Erklärung von Familien, um die Verwandtschaft zu bestätigen. Innenministerin Faeser und Außenministerin Baerbock hätten sich ihren Besuch in der Türkei sparen können, denn danach haben sie nichts am Verfahren verbessert.

Der türkische Wahlkampf hat gerade begonnen: Erdogan muss sich Kemal Kilicdaroglu stellen, der ein Wahlbündnis gebildet hat. Inwiefern hat das Erdbeben die Stimmung in der Bevölkerung beeinflusst?

Wir haben eine Region besucht, die eher konservativ ist. Dort haben wir Menschen getroffen, die Erdogan die Schuld geben. Andere sagen, dass ein Staatspräsident nicht für alles verant­wortlich ist und gerade in dieser Situation kein unerfahrener Politiker das Land regieren soll. Die Menschen ziehen unterschiedliche Schlüsse aus der Katastrophe. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass alle Türken einen Wechsel wollen. Das ist leider nicht so.

Wahl in der Tükei Am 14. Mai stehen in der Türkei Parlaments- und Präsidentenwahlen an, bereits ab der kommenden Woche können Türken im Ausland ihre Stimme abgeben. 3,4 Millionen Türken, die außerhalb der Türkei leben, sind zur Wahl aufgerufen. Sie stellen 5,6 Prozent aller Wahlberechtigten und können bei einem knappen Ergebnis entscheidend sein, entsprechend umworben sind sie von Regierung und Opposition. Die größte Gruppe der Auslandstürken lebt in Deutschland, hier sind nach Angaben der türkischen Wahlkommission dieses Mal 1,5 Millionen Menschen zur Stimmabgabe berechtigt. Nach jeder Wahl in der Türkei entbrennt in Deutschland dieselbe Debatte, nämlich die um die Integration der Türken hierzulande. Der Grund: Sie wählen überproportional häufig Erdogan und dessen AKP. Bei der Präsidentenwahl 2018 kam Erdogan insgesamt auf knapp 53 Prozent der Stimmen, in Deutschland waren es fast 65 Prozent. Dass Türken überhaupt in Deutschland wählen können, geht auf einen Schachzug Erdogans zurück. Früher mussten Auslandstürken in die Türkei reisen, um dort ihre Stimme abzugeben. Erdogan erkannte das Potenzial, das da schlummerte, und setzte durch, dass Türken seit 2014 auch im Ausland wählen können.

Erdogan hat große Versprechungen gemacht: Beamtenlöhne und Renten sollen regelmäßig an die Inflation angepasst werden. Kilicdaroglu steht in den Umfragen trotzdem gut da.

Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Kilicdaroglu gilt als wenig charismatisch, dafür aber als authentisch und bodenständig. Er kämpft jedoch gegen den ganzen Staatsapparat, den Erdogan als Wahlkampfmaschine für sich nutzt. Die Opposition hat einen großen Nachteil, auch was die Finanzen angeht.

Drei Monate vor der Wahl werden keine Genehmigungen für Wahlkampfauftritte von türkischen Politikern in Deutschland erteilt. Hält das die AKP vom Wahlkampf hierzulande ab?

Nein. In den vergangenen Wochen sind immer wieder Politiker aller Parteien in Deutschland gewesen, auf Einladung zum Fastenbrechen beispielsweise. Das sind natürlich Wahlkampf­veranstaltungen. Es gibt Vereine, die sich in Deutschland gegründet haben, die Wahlinformations­veranstaltungen organisieren. Das lässt sich nur schwer verhindern.

Die deutsch-türkische Community ist unter anderem wegen der Wahlen tief gespalten. Sollten Türkei-Wahlen in Deutschland abgeschafft werden?

Das ist mit meinem Demokratieverständnis von freien Wahlen nicht zu vereinbaren. Man kann es nicht von der Regierung in einem Land abhängig machen, ob bei Wahlen abgestimmt werden darf oder nicht. Es ist aber unsere Aufgabe als Politiker, den Menschen klarzumachen, dass sie bei einer Wahl abstimmen, deren Konsequenzen sie nicht spüren werden. Deswegen müssen sie sich weitreichend informieren, mit den Betroffenen im Land sprechen und sich ihrer Verantwortung bewusst sein.

