Serbien erhält im Konflikt mit Kosovo Unterstützung aus Russland

UN-Konferenz in New York

„Viel steht auf dem Spiel“: Baerbock verurteilt Russlands atomare Drohgebärden scharf

Am Montag ist in New York die Konferenz zur Überprüfung des Atomwaffensperrvertrags gestartet. Zum Auftakt hat Bundesaußenministerin Annalena Baerbock in einer Rede zur nuklearen Abrüstung aufgerufen. Besonders im Visier hatte sie dabei Russlands Aggressionen, berichtete aber auch von einer Anekdote ihrer kürzlichen Japan-Reise.