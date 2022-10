Serie von Explosionen aus Charkiw gemeldet

Zugverkehr ab Kiel stark eingeschränkt: Ausfälle und Verspätungen in SH

Eine technische Störung an der Bahnstrecke sorgt am Samstagsmorgen für erhebliche Behinderungen im Fernverkehrverkehr in ganz Norddeutschland. Auch im Regionalverkehr ist der Betrieb laut der Bahn eingeschränkt. Wann das Problem behoben ist, ist noch unklar.