Wie geht es jetzt weiter in Griechenland?

Der konservative griechische Premier Kyriakos Mitsotakis hat bei der Parlamentswahl am Sonntag einen unerwartet klaren Sieg eingefahren. Für eine absolute Mehrheit der Sitze im neuen Parlament reichte es aber wegen des neuen Verhältniswahlrechts nicht. Damit steht Griechenland vor einem politischen Patt. Fragen und Antworten zur Wahl:

Was passiert jetzt als nächstes?

Noch am Montag wird Staatspräsidentin Katerina Sakellaropoulou dem Vorsitzenden der stärksten Partei, Kyriakos Mitsotakis, den Auftrag zur Regierungsbildung erteilen. Mitsotakis hat dann drei Tage Zeit, Koalitionsmöglichkeiten auszuloten. Er hat allerdings schon vor der Wahl erklärt, dass er aus Gründen der politischen Stabilität eine Alleinregierung seiner konservativen Nea Dimokratia (ND) vorzieht. Dafür hat er allerdings bisher nicht die erforderliche absolute Mehrheit im Parlament.

Gibt es für Mitsotakis denn überhaupt Koalitionsmöglichkeiten?

Eine Koalition mit der größten Oppositionspartei, dem radikal-linken Bündnis Syriza, ist so gut wie ausgeschlossen. Zwischen beiden Parteien gibt es in der Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik diametrale Gegensätze. Rechnerisch möglich und politisch vorstellbar wäre eine Koalition der ND mit der sozialdemokratischen Pasok. Aber realistisch ist das zumindest zu diesem Zeitpunkt nicht, denn das persönliche Verhältnis zwischen Mitsotakis und dem Pasok-Vorsitzende Nikos Androulakis ist völlig zerrüttet, seit vergangenes Jahr ans Licht kam, dass der griechische Geheimdienst Androulakis monatelang abgehört hat.

Was passiert, wenn Mitsotakis keine Regierung bilden kann oder will?

Dann gibt die Staatspräsidentin den Auftrag zur Regierungsbildung weiter an Alexis Tsipras als Chef der zweitstärksten Parlamentspartei Syriza. Tsipras war bereits zwischen Anfang 2015 und Juli 2019 Ministerpräsident. Das Mandat gilt wiederum für drei Tage. Der Syriza-Chef ist allerdings der große Verlierer dieser Wahl. Kann Tsipras ebenfalls keine Regierung bilden, geht der Auftrag an den Pasok-Chef Nikos Androulakis als Vorsitzenden der drittstärksten Parlamentspartei weiter.

Was passiert, wenn keiner der drei Parteiführer eine Regierung bilden kann?

Dann kann die Staatspräsidentin laut Verfassung ein Treffen der Vorsitzenden aller im Parlament vertretenen Partei einberufen, um einen letzten Versuch zu einer Regierungsbildung zu unternehmen. Scheitert auch das, beauftragt die Präsidentin einen der obersten Richter des Landes mit der Bildung einer Übergangsregierung. Das neue Parlament wird gleich nach seiner konstituierenden Sitzung wieder aufgelöst. Neuwahlen werden ausgeschrieben. Als wahrscheinliches Datum gilt der 25. Juni. Das ist das Szenario, auf das der noch amtierende Premier Mitsotakis setzt.

Was verspricht er sich von einer Wiederholungswahl?

Bei einer Neuwahl käme ein anderes Wahlrecht zur Anwendung. Es begünstigt die jeweils stärkste Partei bei der Sitzverteilung mit einem Bonus von 20 bis 50 der 300 Mandate, abhängig von ihrem Stimmenanteil. Damit wäre eine absolute Mehrheit im Parlament schon mit etwa 38 Prozent der Wählerstimmen erreichbar. Mitsotakis hat diese Hürde bereits am Sonntag genommen und könnte bei einer Wiederholungswahl noch einmal zulegen.

Wenn es dennoch bei einer Neuwahl für eine Koalition der Links-Parteien reichen würde – was würde eine Links-Regierung anders machen?

Eine Rückkehr des radikal-linken Tsipras an die Macht ist nach der schweren Niederlage vom Sonntag sehr unwahrscheinlich. Kommt es dennoch dazu, hätte das vor allem für die griechische Wirtschaft massive Folgen. Syriza hat umfangreiche Verstaatlichungen im Bankensektor angekündigt. Auch den größten Stromversorger des Landes und den Energiekonzern Helleniq Energy will Tsipras unter staatliche Kontrolle bringen. Er plant außerdem milliardenschwere Sozialprogramme. Ökonomen warnen, das einstige Krisenland Griechenland könnte unter einer Syriza-Regierung wieder in den Schuldenstrudel stürzen. Vor allem diese Aussicht dürfte viele Wählerinnen und Wähler dazu bewogen haben, Tsipras bei der Wahl am Sonntag eine Absage zu erteilen.