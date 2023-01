Faeser „fassungslos und wütend“ über Silvester-Angriffe - Berliner Linke fordert Böllerverbot

Berlin. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat sich „fassungslos und wütend“ über die Angriffe auf Einsatzkräfte in der Silvesternacht geäußert. „Chaoten und Gewalttäter haben mit einer massiven Brutalität Polizei- und Rettungskräfte attackiert, mit Böllern und Raketen beschossen, behindert, bedroht und in große Gefahr gebracht“, erklärte sie am Montag in Berlin. Das zeige „eine Verrohung, die konsequentes Handeln erfordert“.

Faeser betonte, dass die Strafvorschriften zum Schutz von Polizei- und Rettungskräften in den vergangenen Jahren erheblich verschärft worden seien. Jetzt müssten diese „gegen Chaoten und Gewalttäter mit aller Konsequenz angewandt und durchgesetzt werden“. Empfindliche Freiheitsstrafen könnten damit verhängt werden.

Polizistinnen und Polizisten, Rettungssanitäter und Feuerwehrleute brutal zu attackieren, muss mit der ganzen Härte des Gesetzes bestraft werden. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD)

„Polizistinnen und Polizisten, Rettungssanitäter und Feuerwehrleute brutal zu attackieren, muss mit der ganzen Härte des Gesetzes bestraft werden“, sagte Faeser. Denn sie schützten alle in Deutschland und müssten darauf vertrauen können, dass der Rechtsstaat auch sie schütze.

Berliner Linke dringt auf Konsequenzen

Auch die Berliner Linke dringt auf Konsequenzen. Der Kultursenator und Spitzenkandidat der Linken für die Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl am 12. Februar, Klaus Lederer (Linke), zeigte sich am Montag im Inforadio des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB) schockiert. Die Vorgänge in der Silvesternacht seien „gänzlich inakzeptabel“. Im Senat müsse jetzt über Konsequenzen gesprochen werden.

Dies dürfe nicht erst wieder vor Weihnachten, sondern müsse bald passieren, mahnte Lederer. Er sprach sich in dem RBB-Interview für ein Böllerverkaufsverbot aus. Dies müsste allerdings bundesgesetzlich geregelt werden.

Linken-Politiker skeptisch bei Ausweitung von Böllerverbotszonen

Skeptisch äußerte sich der Linken-Politiker zur Ausweitung von Böllerverbotszonen. Es sei „alles andere als einfach“, ein solches Verbot durchzusetzen. Ein bundesweites Böllerverkaufsverbot wäre aus seiner Sicht der klarere Weg. Es bestehe die Notwendigkeit von Einschränkungen an dieser Stelle: „Was soll dieser Quatsch mit den Böllern eigentlich, das braucht kein Mensch“, sagte Lederer.

In der Silvesternacht waren Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte in Berlin massiven Angriffen ausgesetzt. Die Angriffe waren laut Polizei im gesamten Stadtgebiet zu verzeichnen. 18 Polizeikräfte seien dabei verletzt worden. Die Feuerwehr meldete 15 verletzte Einsatzkräfte.

RND/epd