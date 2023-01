Giffey will Ausgaben in Millionenhöhe für Sozialarbeit mobilisieren

Neuer Bericht: Mehr Frauen in Führungspositionen – aber bei weitem nicht genug

Der Anteil von Frauen in Aufsichtsräten börsennotierter Unternehmen wächst. Ein 2016 in Kraft getretenes Gesetz wirkt. In Vorständen sind Frauen jedoch weiter krass unterrepräsentiert. Auch in der Bundesverwaltung hinkt ihr Anteil hinterher.