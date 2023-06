„Viele haben ihn geliebt, viele haben ihn gehasst“: Politiker weltweit würdigen Silvio Berlusconi

Mailand/Rom. Italiens Spitzenpolitiker und internationale Weggefährten haben den im Alter von 86 Jahren gestorbenen Silvio Berlusconi als einen der wichtigsten Protagonisten des Landes der vergangenen Jahrzehnte gewürdigt. „Er war ein Mann, der nie Angst hatte, seine Überzeugung zu verteidigen. Dieser Mut und diese Entschlossenheit haben ihn zu einem der einflussreichsten Männer der italienischen Geschichte gemacht“, sagte Ministerpräsidentin Giorgia Meloni am Montag. Der ehemalige Regierungschef sei „vor allem ein Kämpfer“ gewesen.

Meloni bildet gemeinsam mit Berlusconis konservativer Partei Forza Italia und der populistischen Lega von Matteo Salvini eine Rechts-Rechts-Mitte-Koalition in Rom. „Heute verabschieden wir einen großen Italiener. Einen der größten aller Zeiten, in allen Bereichen, aus allen Blickwinkeln, unvergleichlich“, twitterte Salvini. Außenminister Antonio Tajani, der seine USA-Reise abbrechen wird, schrieb nach dem Tod seines Parteichefs von einem „immensen Schmerz“.

„Mit dem Tod von Silvio Berlusconi endet eine Ära“

Staatspräsident Sergio Mattarella nannte Berlusconi einen „großen politischen Anführer“, der italienische Geschichte geschrieben habe.

Silvio Berlusconi hat Geschichte geschrieben in diesem Land. Viele haben ihn geliebt, viele haben ihn gehasst. Matteo Renzi, ehemaliger Ministerpräsident Italiens

Auch die politischen Rivalen würdigten die Leistung des zeitlebens umstrittenen Politikers und Unternehmers. „Silvio Berlusconi hat Geschichte geschrieben in diesem Land“, sagte Matteo Renzi, einst sozialdemokratischer Ministerpräsident und heute Chef der Zentrumspartei Italia Viva. „Viele haben ihn geliebt, viele haben ihn gehasst.“ Aber alle müssten anerkennen, dass sein Einfluss etwa auf das politische und wirtschaftliche Leben beispiellos gewesen sei.

„Mit dem Tod von Silvio Berlusconi endet eine Ära“, sagte Oppositionsführerin Elly Schlein, Parteichefin der Sozialdemokraten. Berlusconis Politik stehe ihr zwar fern. Aber menschlich bleibe der Respekt vor „einem der Protagonisten der Geschichte unseres Landes“.

Prodi würdigt Berlusconi als Kämpfer „für die proeuropäische Sache“

Der frühere Ministerpräsident Romano Prodi, der 2006 auf Berlusconi an der Spitze der Regierung folgte und nur zwei Jahre später just von Berlusconi wieder abgelöst wurde, sagte laut Nachrichtenagentur Ansa, dass sie beide als politische Rivalen aus unterschiedlichen Welten kamen. „Aber ich wusste seine Unterstützung für die proeuropäische Sache zu schätzen, vor allem weil sie zu einer Zeit bestätigt und bekräftigt wurde, als unser gemeinsames, europäisches Schicksal hart und unbedacht unter Anklage stand.“

Ex-Regierungschef Mario Draghi sagte, Berlusconi habe die Politik verändert. Er sei von Millionen Italienern geliebt worden „für seine Menschlichkeit und sein Charisma“.

Papst Franziskus nannte den fast gleichaltrigen Berlusconi in einem Kondolenzschreiben einen „Protagonisten des politischen Lebens in Italien“, der sich entschlossen der öffentlichen Verantwortung gestellt habe.

Putin trauert um Berlusconi: „Für mich war Silvio ein teurer Mensch, ein echter Freund“

Nicht nur in Italien verabschiedeten sich Politiker von Berlusconi, auch international sorgte der Tod des früheren Ministerpräsidenten für Aufsehen. So würdigte die Bundesregierung Silvio Berlusconi mit einem kurzen Statement: „Wir haben heute vom Tod des früheren italienischen Ministerpräsidenten Berlusconi erfahren. Wir sprechen dem italienischen Volk und der italienischen Regierung unsere Anteilnahme aus“, sagte Wolfgang Büchner, stellvertretender Regierungssprecher am Montag in Berlin.

Der Politiker Berlusconi war keine einfache politische Persönlichkeit. FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai

„Wenn ein Mensch stirbt, ist man immer traurig“, sagte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai am Montag in Berlin. So gehe es zumindest ihm. „Aber der Politiker Berlusconi war keine einfache politische Persönlichkeit.“

Auch der Kreml trauert um den ehemaligen italienischen Spitzenpolitiker. „Für mich war Silvio ein teurer Mensch, ein echter Freund“, schrieb Russlands Präsident Wladimir Putin in seinem Beileidstelegramm an Italiens Präsident Sergio Mattarella am Montag. Er habe stets die Weitsicht und die ausgewogenen Entscheidungen Berluscoinis bewundert und sich bei ihren Treffen von Berlusconis Humor und Lebensfreude anstecken lassen. Berlusconis Tod sei ein „unersetzbarer Verlust und ein tiefes Unglück“, hieß es weiter.

Der italienische Ex-Premier galt als enger Freund Putins. Den Kontakt nach Moskau brach der 86-Jährige auch nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine nicht ab.

Berlusconi litt an einer chronischen Leukämie

Silvio Berlusconi starb am Montag im Alter von 86 Jahren in einem Krankenhaus in Mailand. Der Unternehmer und Milliardär hatte in den vergangenen Jahrzehnten die Politik in Italien wie kein zweiter bestimmt, zugleich aber auch extrem polarisiert.

Berlusconi war am Montagmorgen gegen 9.30 Uhr im Krankenhaus San Raffaele in Mailand gestorben, wie die Klinik bestätigte. Dort wurde Berlusconi zuletzt immer häufiger behandelt, von Anfang April bis Mitte Mai etwa wegen einer Lungenentzündung und einer chronischen Leukämie. Am Wochenende wurde er erneut eingewiesen; zunächst hieß es wegen Kontrollen.

Berlusconi bekommt nach seinem Tod ein Staatsbegräbnis im Dom von Mailand. Die Trauerfeier für den im Alter von 86 Jahren gestorbenen Politiker findet an diesem Mittwoch statt, wie ein Sprecher auf Anfrage bestätigte. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Ansa über den Totengottesdienst in dem prächtigen Mailänder Dom berichtet.

