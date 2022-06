Sind die G7 jetzt die Good Guys? Wie nett ist Alice Weidel? Debatte im Podcast

Was erhofft sich Olaf Scholz vom G7-Gipfel in Bayern? Was zeigt die Waffenliste für die Ukraine? Wie sauer war Alice Weidel, nachdem er sie im Live-TV vorgeführt hatte? Das bereden die RND-Korrespondenten Geyer und Niesmann im Podcast mit dem ARD-Kollegen Martin Schmidt. Stargast ist Bayern-Kenner und Satiriker Hans Well, Ex-Kopf der Biermösl Blosn.

Zu Gast bei Geyer & Niesmann: Martin Schmidt (rechts), TV-Korrespondent im ARD-Hauptstadtstudio. Kleines Bild: Ex-Kopf und Texter der Biermösl Blosn Hans Well ist jetzt mit den Wellbappn auf Tour - auch gegen den G7-Gipfel in Bayern.

In dieser Woche ist sein TV-Interview mit der neuen AfD-Co-Chefin Alice Weidel zum viralen Internet-Hit geworden - weil es so entlarvend ist. Dabei wollte er Weidel gar nicht vorführen, sondern nur erfragen, wie sie sich zum rechtsextremen Rand ihrer Partei abgrenzt. Das erzählt ARD-Hauptstadtkorrespondenten Martin Schmidt in dieser Woche als Gast im RND-Politik-Podcast.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Außerdem sprechen die RND-Hauptstadtkorrespondenten Geyer und Niesmann mit ihm über den erstarkten Björn Höcke, die deutschen Waffenlieferungen, das knappe Erdgas und den anstehenden G7-Gipfel in Bayern. Und als Schmankerl erklärt Satiriker und Gipfelkritiker Hans Well (Ex-Biermösl Blosn), was er vom Treffen der „sieben Hanseln im Schloss“ hält.

Podcast „Geyer & Niesmann“: Hier anhören

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Spotify Ltd., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Politik, kein Gelaber: Steven Geyer und Andreas Niesmann aus dem Berliner Büro des RedaktionsNetzwerks Deutschland streiten und bewerten mit weiteren Auskennern aus Hauptstadt-Presse und Politik-Betrieb, was hinter den Schlagzeilen über Koalitionszoff, Machtspielchen und Polit-Peinlichkeiten wirklich steckt. Unverkrampft, ohne Floskeln, mit alles und mit scharf. Neue Folgen immer freitags.