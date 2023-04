﻿Sind Streiks das richtige Mittel?

Die Tarifverhandlungen stecken fest. Wenn es schlecht läuft, wird das Land bald länger lahmgelegt als bloß für einen Montag. Viele diskutieren zurzeit darüber, was nötig oder was verhältnismäßig ist – auch bei uns.

„Solidarität ist besser als Neid“

Ein Pro von Felix Huesmann

Die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst sind zunächst gescheitert. Wenn das anberaumte Schlichtungsverfahren ebenfalls ohne Erfolg bleibt, könnte im Mai eine große Streikwelle anstehen. Man kann das aus vielen Gründen für eine schlechte Aussicht halten. Doch aus der Per­spektive von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ist es ein gutes Zeichen, dass es in Deutschland wieder mehr Bereitschaft zu Streiks gibt.

Klar: Streiks nerven, besonders in Bereichen, die einen großen Teil der Bevölkerung direkt betreffen. Wenn kein Zug mehr rollt, kein Flieger abhebt, die Kita geschlossen oder der Müll vor dem Haus stehen bleibt, dann kann ein Streik richtig wehtun – auch denen, gegen die er sich eigentlich gar nicht richtet. Eltern müssen hektisch umplanen, Urlauber umbuchen, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer überlegen, ob und wie sie zur Arbeit kommen. Das ist nicht schön, aber doch oft notwendig. Denn Arbeitskampf ist kein Zuckerschlecken. Ein erfolgreicher Streik soll genau das: auffallen, Kosten verursachen und Druck auf den Arbeitgeber ausüben. Je größer der Ausfall, desto mehr Gewicht haben die Forderungen der Gewerkschaften in den weiteren Verhandlungen.

Das gilt in allen Branchen. Nur sind die Auswirkungen für die Bevölkerung im Verkehrssektor, im öffentlichen Dienst oder bei der Post viel direkter zu spüren. Wenn die Gewerkschaft IG Metall einen Automobilzulieferer bestreikt, dann zeichnet sich das in allererster Linie in den Geschäftsbüchern des Unternehmens ab. Die Bürgerinnen und Bürger spüren die Folgen höchstens am Rande.

Dass das bei Bahn, Kitas oder Müllabfuhren anders ist, liegt in der Natur der Sache. Doch das Recht, zu streiken, gilt selbstverständlich auch für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesen Bereichen. Es ist schließlich ein Grundrecht. Dabei gilt das Prinzip der Verhältnismäßigkeit. In Einzelfällen haben Gerichte in der Vergangenheit bereits Streiks verboten – etwa in Krankenhäusern, wenn es Sorgen um die medizinische Versorgung der Patientinnen und Patienten gab. Das erste Mittel in Tarifverhandlungen sind Streiks ohnehin nie. Außerdem ist das deutsche Streikrecht bereits deutlich restriktiver als in einigen europäischen Nachbarländern. In Frankreich etwa sind Streiks nicht nur als Mittel im Arbeitskampf für den Abschluss eines Tarifvertrags erlaubt, sondern auch zu politischen Zwecken. Die jüngsten Massenstreiks richten sich dort gegen die Rentenreform Emmanuel Macrons.

Wenn Arbeitgebervertreter nun – mal wieder – das Streikrecht in Deutschland weiter einschränken wollen, dann verwundert das nicht. Diese Forderung entspricht ihren ureigenen Interessen. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sollten sich dagegen aber unbedingt verwehren.

Das Streikrecht ist eine historische Errungenschaft – und viele noch größere Errungenschaften, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer heute für selbstverständlich erachten, wurden erst durch Streiks erkämpft. Ein Beispiel: 1984 erkämpften Zehntausende Streikende die Arbeitszeitverkürzung in der westdeutschen Metallindustrie – zunächst von 40 auf 38,5 Wochenstunden. Bis 1995 sank sie weiter bis auf 35 Wochenstunden. Und auch die 40-Stunden-Woche, die heute in den meisten Branchen als Regelarbeitszeit gilt, wurde von Gewerkschaften erkämpft.

Gesellschaftliche Errungenschaften sollten niemals für selbstverständlich und unumkehrbar erachtet werden. Die Geschichte zeigt, sie sind nicht in Stein gemeißelt. Gerade in Zeiten von Unsicherheit, Instabilität und Inflation sollten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer deshalb für ihre Rechte und ihr Auskommen kämpfen.

Streiks sind in Deutschland heute kein so gängiges Mittel mehr wie noch vor einigen Jahrzehnten, als ein deutlich größerer Teil der Menschen in großen Industriebetrieben beschäftigt waren. Dort ist die gewerkschaftliche Organisierung einfacher und sind Streiks effektiver als im undurchsichtigen Geflecht der Dienstleistungsunternehmen.

Doch auch im Dienstleistungssektor sind Streiks ein durchaus wirksames Mittel – auch in besonders prekären Bereichen. So versucht die Gewerkschaft Verdi beispielsweise, den globalen Handelsriesen Amazon durch Arbeitskämpfe zum Abschluss von Tarifverträgen zu zwingen. Das ist kein einfaches Unterfangen. Aber es wird umso erfolgreicher, desto mehr Beschäftigte sich in einer Gewerkschaft organisieren.

Anstatt also auf die Streikenden zu schimpfen, wenn keine Züge mehr rollen, sollten sich mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Frage stellen: Wie lassen sich die Arbeitsbedingungen in meiner eigenen Branche verbessern? Was allen Beschäftigten hilft, ist gegenseitige Solidarität. Wenig hilfreich ist dagegen Wut auf die Arbeitskämpfe oder Neid auf die besseren Tarifabschlüsse der anderen.

„Es sollte nicht so ausufern“

Ein Contra von Sven Christian Schulz

So viele Flüge wie an diesem Tag wurden dort schon lange nicht mehr abgefertigt: Als am Montag mehrere Gewerkschaften Deutschland lahmlegten, herrschte am Flughafen Münster/Osnabrück Hochbetrieb. Eigentlich sollten an diesem Tag planmäßig zwölf Flugzeuge landen und starten. Doch weil das Personal sich an diesem Standort gegen den Streik ausgesprochen hatte, gab es bis zum Ende des Tages 24 zusätzliche Starts und Landungen.

Eine Ausnahme ist das nicht. Bereits viermal gab es allein 2023 Streiks an deutschen Airports, die man am Flughafen Münster/Osnabrück nicht mitmachte. An zwölf weiteren Regionalflughäfen und am Hauptstadtflughafen BER gab es am Montag ähnliche Bilder. Ob Halle/Leipzig, Lübeck, Braunschweig oder Weeze (Nordrhein-Westfalen) – überall sorgten Streikbrecher dafür, dass Urlauberinnen und Urlauber heimkehren oder in ihr Feriendomizil abheben konnten.

Es sei schlichtweg „unverhältnismäßig“, Deutschland flächendeckend zum Erliegen zu bringen, begründet Norbert Heringloh-Poll, Betriebsratsvorsitzender am Flughafen Münster/Osnabrück gegenüber der „Welt“ die Entscheidung. Mehr als 90 Prozent der Belegschaft habe sich in einer Abstimmung gegen den Streik ausgesprochen. Heringloh-Poll argumentiert: Die Verhandlungen befinden sich in den ersten Runden – muss man da schon die ganze Republik lahmlegen?

Dieses Argument ist durchaus berechtigt, denn es wirft die Frage auf, wie die Gewerkschaften sich noch steigern wollen. Was passiert, wenn die Schlichtungsversuche scheitern? Dauert der nächste Streik dann nicht mehr nur einen Tag, sondern eine ganze Woche oder einen ganzen Monat? Droht ein unbefristeter Arbeitskampf?

Niemand will Streiks verbieten. Sie sind ein wichtiger Bestandteil des Arbeitskampfes. Doch das Ausmaß und die Folgen für die Mitmenschen dürfen nicht ausufern. Wir dürfen nicht zulassen, dass Deutschland bald französische Verhältnisse erlebt, weil eine Handvoll Menschen am Verhandlungstisch um einen Prozentpunkt feilscht. Schließlich sollen durch den Streik nicht Flugpassagiere leiden und von den Forderungen überzeugt werden, sondern die Arbeitgeber. Doch Streiks im Dienstleistungssektor treffen vor allem die Unbeteiligten: Urlauber, Pendlerinnen, Schüler. Sie werden zum Spielball der Tarifverhandlungen, auf die sie selbst keinen Einfluss haben. Insbesondere die flächendeckenden Streiks, die das öffentliche Leben zum Erliegen bringen, müssen das letzte Mittel sein und nicht die erste Wahl.

Bisher gibt es kaum Vorgaben, die einen flächendeckenden Streik reglementieren. Die einzige nennenswerte Hürde ist, dass die Tarifparteien vor den Streiks Verhandlungen geführt haben müssen. Andernfalls verbieten Gerichte den Streik, weil sie ihn für unverhältnismäßig erachten. Wie ernst die Konfliktparteien es aber mit ihren Forderungen meinen und ob sie überhaupt zu Zugeständnissen bereit sind, ist für die Verhältnismäßigkeit des Streiks unerheblich. Um die mal mehr, mal weniger gerechtfertigten Forderungen durchzusetzen, können die Gewerkschaften bereits zwischen den einzelnen Verhandlungsrunden zum Streik aufrufen und überhöhte Forderungen aufstellen.

Schon 1971 hat das Bundesarbeitsgericht zur Frage der Verhältnismäßigkeit von Streiks klargestellt, dass Streiks das Gemeinwohl nicht offensichtlich verletzen dürfen. Es ist daher nur folgerichtig, dass auch bei Streiks ein Notbetrieb aufrechterhalten werden sollte. Ähnliche Regelungen gibt es auch in anderen Ländern.

In Spanien streiken seit Wochen die Abfertigungsmitarbeiter der Firma Swissport an zahlreichen Flughäfen. Immer montags, dienstags und donnerstags legen die Mitarbeiter, die sonst Koffer zwischen Flugzeug und Gepäckband transportieren, ihre Arbeit nieder. Wie viele Flüge vom Streik verschont bleiben müssen, hat das spanische Verkehrsministeriums festgelegt: 86 Prozent der Inlandsflüge und mehr als die Hälfte der Flüge ins Auslands dürfen im März und April nicht bestreikt werden.

Die wenigen Voraussetzungen für Streiks in Deutschland reichen nicht aus. Es muss erkennbar sein, dass beide Tarifparteien ernsthaft an einer Lösung interessiert sind. Ein unabhängiger Schlichtungsversuch, der eine solche Lösung herbeiführen und einen Streik verhindern könnte, muss vor dem flächendeckenden Niederlegen der Arbeit verpflichtend sein. Dieser Schritt hilft nicht nur dabei, eine Einigung zu finden, sondern hat sogar das Potenzial, den Tarifkonflikt schneller zu einer Lösung zu führen. Insbesondere in sensiblen Branchen wie dem Personenverkehr und der kritischen Infrastruktur sind solche angemessenen Hürden für Streikaufrufe wie auch ein verpflichtender Notbetrieb unerlässlich. Andernfalls wächst die Gefahr inflationärer Streiks, und die Gewerkschaften drohen die Akzeptanz in der Bevölkerung zu verlieren.