Der stellvertretende russische Außenminister Sergej Rjabkow hat vor einer Eskalation des Konflikts mit der Ukraine durch Angriffe auf die Halbinsel Krim gewarnt. Rjabkow sagte am Freitag in einer Fernsehansprache, eine solche Entwicklung werde von den Vereinigten Staaten und ihren Nato-Verbündeten offen gefördert.

Russische Vertreter hätten in Telefongesprächen mit ranghohen Mitgliedern der US-Regierung vor solchen Aktionen gewarnt, sagte Rjabkow. Angesichts dieser Verwicklungen stünden die USA kurz davor, eine Konfliktpartei zu werden. „Wir wollen keine Eskalation, wir möchten eine Situation vermeiden, in der die USA zu einer Konfliktpartei werden, aber bisher haben wir nicht gesehen, dass sie bereit sind, diese Warnungen ernsthaft zu berücksichtigen“, sagte Rjabkow.

Munitionslager fängt Feuer

Wegen eines Brandes in einem Munitionslager im Westen Russlands wurden zwei Dörfer an der russisch-ukrainischen Grenze geräumt. Der Gouverneur der Region Belgorod nordöstlich der Grenze zur Ukraine, Wjatscheslaw Gladkow, sagte am Freitag, bei dem Feuer in der Nähe des Dorfes Timonowo sei am Vorabend niemand verletzt worden. In den Ortschaften etwa 25 Kilometer von der Grenze entfernt leben gut 1000 Menschen.

Der Brand brach wenige Tage nach der Explosion eines weiteren Munitionsdepots auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim aus. In der vergangenen Woche zerstörten Detonationen auf einem russischen Militärstützpunkt neun Kampfflugzeuge. Die ukrainischen Behörden äußerten sich nicht dazu, ob die Explosionen auf einen ukrainischen Angriff zurückzuführen waren. Präsident Wolodymyr Selenskyj deutete diese Möglichkeit jedoch an. Russland sprach von Sabotageakten, nannte aber keine Einzelheiten.

