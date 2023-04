Das sind die zwei Abgeordneten, die aus dem Parlament in Tennessee flogen

Justin Jones (links) und Justin Pearson am Tennessee State Capitol in Nashville. Beiden wurde ihr Parlamentsmandat entzogen.

Das Repräsentantenhaus im US‑Bundesstaat Tennessee hat zwei Abgeordnete aus der Kammer geworfen. Mit ihrer großen Mehrheit stimmten die Republikaner am Donnerstag (Ortszeit) für den Ausschluss der schwarzen Demokraten Justin Jones und Justin Pearson. Rassismusvorwürfe werden laut. US‑Präsident Joe Biden beschrieb den Vorgang als schockierend, undemokratisch und beispiellos. Doch wer sind die zwei Abgeordneten und warum kam es zu dem Vorfall?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Jones und Pearson hatten sich vergangene Woche Hunderten Menschen angeschlossen, die im Kapitol ein verschärftes Waffenrecht gefordert hatten. Während die Demonstranten auf die Empore der großen Kongresskammer strömten, standen sie mit einem Megafon am Pult und stimmten in die Gesänge und Parolen ein. Neben ihnen war Gloria Johnson, ebenfalls Abgeordnete und Demokratin. Auch ihr drohte der Rauswurf aus dem Repräsentantenhaus, doch sie überstand das Votum knapp. Anders als ihre Kollegen ist Johnson weißhäutig.

Tage zuvor waren an der christlichen Covenant School in Nashville sechs Menschen – darunter drei Kinder – erschossen worden.

What’s up, America? Der wöchentliche USA-Newsletter liefert Hintergründe zu den amerikanischen Entwicklungen in Politik, Gesellschaft und Kultur - jeden zweiten Dienstag. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die zwei jüngsten Abgeordneten

Justin Jones (27) und Justin Pearson (29) wurden Anfang des Jahres Abgeordnete im Repräsentantenhaus von Tennessee. Sie waren die beiden jüngsten Mandatsträger. Als Aktivisten haben sie unter anderem gegen Umwelt­verschmutzung, Rassismus und Polizeigewalt protestiert.

Als Pearson vereidigt wurde, sorgte er für Aufsehen, weil er ein Dashiki trug – ein traditionelles Kleidungs­stück aus Afrika. Als Reaktion auf Kritik schrieb er auf Twitter: „Wir sind buchstäblich gerade auf den Boden des State House gekommen und schon hat ein weißer Rassist mich angegriffen, als ich mein Dashiki trug. Widerstand und Subversion des Status quo dürften manchen Menschen unangenehm sein. Vielen Dank an jeden schwarzen Vorfahren, der diese Gelegenheit ermöglicht hat!“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Bekannt wurde Pearson durch sein Engagement für die Gruppe Memphis Community Against Pollution. Mit ihr kämpfte er gegen den Bau einer Rohölpipeline. Da aus Sicht der Aktivisten ethnische Minderheiten verstärkt von den negativen Folgen des Bauprojekts betroffen gewesen wären, sprechen sie von „Umwelt­rassismus“. Die Pipeline konnten sie verhindern.

Jones in Konflikt mit Polizei und Justiz

Justin Jones geriet bei seinen politischen Aktionen auch immer wieder in Konflikt mit der Justiz. „Im Sommer 2020 sah ich mich mit 14 Anklagen konfrontiert“, sagte er im Oktober im Interview mit „Teen Vogue“. Der Polizei steht er sehr kritisch gegenüber: „Ich habe hautnah miterlebt, wie Forderungen nach einem Ende der Polizeigewalt mit mehr Polizeigewalt, Massenverhaftungen und staatlicher Überwachung beantwortet werden. Dieses System muss radikal geändert werden.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Justin Jones wurde 2018 zusammen mit einer anderen Aktivistin von der Polizei verhaftet, weil er sich weigerte, die Wahlkampfveranstaltung der Republikanerin Marsha Blackburn zu verlassen. „Es gab keine Begründung. Uns wurde nur gesagt, dass ihnen gerade jemand gesagt hat, dass wir gehen müssen“, sagte Jones damals dem Fernsehsender Fox17. Er sei nur gekommen, um zuzuhören. Doch man habe ihn als einen bekannten Blackburn-Kritiker erkannt und aufgefordert, die Veranstaltung zu verlassen.

2019 saß er in Untersuchungshaft, weil er einen Becher auf den damaligen Sprecher des Repräsentanten­hauses, Glen Casada, geworfen hatte. Casada sprach von einem heißen Getränk, das er ins Gesicht bekommen habe. Jones behauptet, es sei ein fast leerer Becher mit Eistee gewesen, wie die Zeitung „The Tennessean“ berichtete. Jones warf Casada vor, sich einer Aussage unter Eid zu verweigern. Der Republikaner zog später seine Anzeige wegen Körperverletzung zurück.

Jones: Angriff auf Demokratie statt bessere Waffengesetze

In den vergangenen Tagen haben Pearson und Jones sich für strengere Waffengesetze eingesetzt. Hintergrund war ein Amoklauf an einer Grundschule in Nashville Ende März, bei dem sechs Menschen starben. In seiner Verteidigungsrede während seines Ausschlusses warf Jones den Republikanern vor, auf die Todesschüsse in Nashville mit einer anderen Art von Attacke reagiert zu haben. „Wir riefen euch auf, alle Angriffswaffen zu verbieten, und ihr antwortet mit einem Angriff auf die Demokratie.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir verlieren unsere Demokratie. Das ist nicht normal. Das ist nicht okay“, sagte Pearson am Donnerstag vor Reportern, während er auf den Ausgang der Abstimmung über seinen Rauswurf wartete. Er und seine zwei Kollegen hätten eine „Regel des Repräsentantenhaus gebrochen, weil wir für Kinder kämpfen, die durch Waffengewalt sterben – und für Menschen in unseren Gemeinden, die sehen wollen, dass die Verbreitung von Waffen in unseren Gemeinden ein Ende hat“.

Tausende Menschen strömten zum Kapitol in Nashville, um sich mit Jones, Pearson und ihrer Kollegin Johnson solidarisch zu zeigen. Die Teilnehmenden machten dabei so viel Lärm, dass sie stellenweise die Abläufe im Parlament übertönten.

mit Agenturmaterial