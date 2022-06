Slowakei meldet Hackerangriff auf Verteidigungsministerium

AfD zwischen Richtungsstreit und Konsolidierung: „Wir müssen geradlinig und wahrnehmbar sein“

Björn Höcke und Alice Weidel bekommen den meisten Applaus am ersten Tag des AfD-Bundesparteitags in Riesa. Mit dem amtierenden und vermutlich auch neuen Parteichef Tino Chrupalla bilden sie ein Trio, das die AfD auch in den kommenden Jahren prägen könnte. In der Partei wächst die Sehnsucht nach Geschlossenheit - gestritten wurde dennoch.