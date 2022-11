So bereitet sich Frankreich auf Engpässe bei der Stromversorgung vor

Buschmann zu Kriegsverbrechen in der Ukraine: „Müssen auch die russische Führung belangen“

Die Ermittlungen zu in der Ukraine verübten Kriegsverbrechen sollen künftig besser koordiniert werden. Darauf haben sich die G7-Justizminister am Dienstag in Berlin geeinigt. Bundesjustizminister Buschmann kündigt an, bei den Ermittlungen auch nicht vor Putin Halt machen zu wollen.