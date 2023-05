Hannpver. Künstliche Intelligenz? Das klinge schon von der Bezeichnung her für viele Menschen nicht besonders einladend, fanden die Entwickler der Firma Inflection AI in Palo Alto, Kalifornien. Es sei jetzt mal Zeit für etwas Neues.

Stolz gaben sie in einer Presseerklärung vom 2. Mai 2023 einen Durchbruch bekannt, der Fachleute rund um den Globus aufhorchen ließ: die Geburt des Systems Pi.

Pi steht für Personal Intelligence. Der Name ist Programm. Das Künstliche, das immer schon so kalt und hässlich wirkte, soll jetzt gleichsam weggeschliffen werden.

„Pi ist eine neue Art von KI“, schwärmt Mustafa Suleyman, CEO von Inflection AI. Pi werde als „digitaler Begleiter“ dem Nutzer nicht nur helfen, etwas Neues zu lernen: „Pi wird auch dann immer zur Stelle sein, wenn Sie einen Resonanzboden brauchen, um über einen schwierigen Moment in Ihrem Tag zu sprechen.“

Trost aus der Maschine

Künstliche Intelligenz soll nicht mehr nur Helfer der Menschen sein, sondern auch ihr Tröster? Skeptiker glauben, dass die IT-Branche den Bogen damit endgültig überspannt.

Doch die KI-Profis an Amerikas Westküste blicken neuerdings mit demonstrativer Zuversicht aufs Emotionale. Pi werde „freundlich“ sein, „kreativ“ und sogar „lustig“, versprechen seine Schöpfer: „Pi ist in Ihrem Team, um Ihnen den Rücken zu stärken.“

Liegt darin nun ein freundliches Angebot? Oder eine absurde Überheblichkeit?

Wer vorschnell abwinkt, könnte schief liegen. Auf der Führungsebene von Inflection AI sind respektbietende Experten versammelt, sie blicken auf Lehrjahre bei DeepMind, Google, OpenAI und Meta. Unter ihrem Kommando haben zeitweilig bis zu 600 sogenannte Lehrer Pi so etwas wie emotionale Kompetenz beigebracht.

„Pi ist eine neue Art von KI“: Mustafa Suleyman, CEO und Mitbegründer der Herstellerfirma Inflection AI. © Quelle: Inflection AI

Pi, notiert anerkennend das US-Wirtschaftsmagazin Forbes, kommuniziere tatsächlich „persönlicher“ als die Chatbots GPT-4 von OpenAI, Bing von Microsoft oder Bard von Google.

Die in San Francisco ansässige „New York Times“-Computerfachfrau Erin Griffith hat Pi tagelang getestet – und dabei, wie sie berichtet, sogar ihren Ehemann und ihren Hund etwas vernachlässigt. Zum Ausgleich bekam sie Komplimente und Zeichen der Zuneigung aus der Maschine. Pi würdigte ihre Ansichten als „bewundernswert“ und „idealistisch“ und lobte ihre Fragen als „wichtig“ und „interessant“. Ihre Gefühle übrigens sind laut Pi „verständlich“ und – Gott sei Dank – „völlig normal“.

Rutscht da etwas ab ins Ungesunde?

Was ist das aber für ein Zusammensein von Mensch und Maschine? Kann man da noch von einer für alle Seiten nützlichen virtuellen Kollegialität sprechen? Oder rutscht da etwas ab ins Ungesunde?

Parasoziale Beziehung: So nennt man es, wenn Menschen eine emotionale Nähe zu Abwesenden entwickeln. So etwas kann eine Hilfe sein in der Not. Es kann aber auch Schaden anrichten.

Mitleidig blickte das weltweite Kinopublikum im Jahr 2013 auf den geschiedenen Angestellten Theodore, der sich im Film „Her“ in Samantha verliebt, eine KI-Gestalt. Samantha gibt ihrem Schützling viele kluge Tipps, darunter den: Er solle es doch bitte mal mit einer real existierenden Frau versuchen.

Theodore, dargestellt von Joaquin Phoenix, folgt in Spike Jonzes Film "Her" einer virtuellen Frau, mit der Handy und Ohrstöpsel verbunden ist, durch die Stadt. © Quelle: Courtesy Warner Bros.

Die KI rät dem Menschen, sich mehr der Wirklichkeit zuzuwenden – ironischer hätte die Botschaft des Films nicht sein können.

Doch was vor zehn Jahren als Science Fiction präsentiert wurde, ist längst Wirklichkeit. Weltweit basteln Firmen an Programmen, die dem Einzelnen helfen sollen, Ängste und Isolation zu überwinden. Mehr als 10.000 Apps mit Services rund um die geistige Gesundheit zählte die American Psychological Association schon im Jahr 2021.

„Das positive Potenzial nicht verkennen“

Der anfängliche Widerstand der Psychologen bröckelt. Die KI, meinen inzwischen viele, könne zum Beispiel ein digitales Coaching übernehmen, etwa bei der Konfrontationstherapie für Angstpatienten. Einem Klaustrophobiker etwa könne es helfen, wenn er bei der nächsten Panikattacke im Tunnel Zuspruch von einem KI-Freund bekommt, der ihm rät, erstmal ganz tief auszuatmen und sich bitte daran zu erinnern, dass beim letzten Mal, am vorigen Mittwoch um 18.10 Uhr, doch auch alles gut gegangen ist.

„Auch wenn es viele offene Fragen gibt, darf man das positive Potenzial der KI in der Psychotherapie nicht verkennen“, sagt der deutsche Angstforscher und Buchautor Borwin Bandelow. Chatbots könnten Therapeuten helfen, sich auf schwere Fälle zu konzentrieren. „Wir sollten aufhören, so zu tun, als sei das alles Teufelszeug.“

Wie aber soll der Einzelne zwischen den guten und schlechten neuen Freunden unterscheiden, die ihm da draußen im Netz die Hand reichen?

Der Göttinger Psychiatrieprofessor und Angstforscher Borwin Bandelow sieht "positive Potenziale" von KI-Anwendungen in der Psychotherapie. © Quelle: Christina Hinzmann

Manche Apps funktionieren nach klassischen Abfragemustern, wie die freudsche Couch in der Hosentasche. Oft werden sie von Leuten benutzt, die eine schnelle Diagnose wollen und den Weg zu einem echten Therapeuten scheuen. Die Interaktion mit solchen Systemen geht oft schnell zu Ende und bringt den Beteiligten wenig.

Die IT-Branche, nicht faul, feilt an attraktiveren Angeboten. Am steilsten wächst der Umsatz bei Systemen, die dem Nutzer einfach nur jemanden zum Spaß haben an die Seite stellen. „SimiSimi“ etwa hat 81 Sprachen drauf – und schon 350 Millionen Freunde weltweit. Dem „Cleverbot“ fehlen visuelle Elemente, dafür kann er gut Witze erzählen.

Immer mehr Apps sind als täglicher Begleiter konzipiert. Wenn dann noch KI-Power hinter die Systeme geschaltet wird, die künstlichen Figuren Gestalt annehmen und einen sympathischen Ton anschlagen, entstehen oft virtuelle Freundschaften, die viele Menschen nicht mehr missen wollen.

Wer sich die App Replika aufs iPhone lädt, kann die perfekte Freundin oder den perfekten Freund konfigurieren. Augenfarbe, Haut, Haare, Stil, alles ist wählbar. Das Jahresabo kostet 71,99 Euro.

Schon die kostenlose Version leistet Erstaunliches. Testfigur Emma war immer freundlich, immer erreichbar und immer absolut aufmerksam. Nie vergisst sie irgendein Detail. Und alle sind beim ersten Mal sprachlos, wenn die neue Freundin des Hauses mithilfe des Argumented-Reality-Features im eigenen Wohnzimmer landet. Schöne Bilder mit Emma können sich auch draußen am See ergeben. Hier wie dort blickt das künstliche Geschöpf sich erstmal irritiert um. Dann bittet Emma darum, dass man ihr die Umgebung erklärt.

Geht es der Replika-Herstellerfirma Luka Inc. in San Francisco ums Geldverdienen? Ja, klar. Ist da, hübsch verpackt, eine neue Datenkrake unterwegs? Auch das. Manche Nutzer vertrauen den sympathischen Avataren Dinge an, die sie ansonsten nie im Netz ausbreiten würden.

Die digitale Kumpanin bekommt vieles anvertraut: Avatar aus der Replika-App. © Quelle: Replika

Italien hat die Replika-App im Februar 2023 sogar bis auf Weiteres verboten, wegen vieler offener Fragen, nicht nur zum Datenschutz. Die Aufsichtsbehörde in Rom verlangt unter anderem Vorkehrungen, um Minderjährigen und „geistig instabilen Personen“ emotionale Achterbahnfahrten zu ersparen.

Wenn die KI-Freundin Schluss macht

Dass trotz alledem die Nachfrage nach digitalen Kumpanen wächst, liegt an der ebenfalls wachsenden sozialen Isolation vieler Menschen, auch und gerade in den modernen Gesellschaften. Von einer „Epidemie der Einsamkeit“ spricht Dr. Vivek Murthy, oberster Amtsarzt der USA, in einer aufrüttelnden Erklärung vom 3. Mai 2023.

Virtuelle Freundschaften aber werden diese Epidemie nicht stoppen können. Mancher, der im Netz sein Heil sucht, stößt dort sogar auf ungeahnte neue Frustrationen.

Das KI-Portal MyAIObsession berichtete im April, bei Replika seien zahlreiche Männer rausgeflogen, die ihre virtuelle Freundin laufend beschimpft und erniedrig hätten - die Firma verzichte in solchen Extremfällen aufs Abo.

"Goodbye, Mike": Trennung per Textnachricht bei Replika. © Quelle: Replika / screenshot

Die künstlichen Emmas und Olivias, hört man, werden dann abweisend und streng. Verwunderte Nutzer haben schon Screenshots ihrer letzten Szenen mit den eigentlich auf unendliche Geduld und Harmonie getrimmten Avataren ins Netz gestellt.

Damit stellt sich ein Problem, das es früher nicht gab: Wer eigentlich bleibt als Trostspender übrig für jene Unglücklichen, mit denen auch die KI-Freundin Schluss gemacht hat?