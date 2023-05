Obamas Deutschlandreisen und die besondere Beziehung zu Merkel

Insgesamt sind es noch nicht einmal zwei Wochen, die Barack Obama als US-Regierungschef auf seinen sechs Reisen nach Deutschland insgesamt hier verbracht hat. Dennoch sind es mehr Besuche als je ein anderer US-Präsident der Bundesrepublik abgestattet hat.

Anfang Mai verschlägt es Obama nun wieder einmal nach Berlin, wo er in der Mercedes-Benz-Arena auftreten wird. Der 61-Jährige kehrt damit in die Stadt zurück, wo er 15 Jahre zuvor für seine Wahl als erster afroamerikanischer Präsident kämpfte – mit Erfolg.

2008: Obama während seines Wahlkampfs in Berlin

„Völker der Welt, schaut auf Berlin“, rief er der jubelnden Masse damals zu. Rund 200.000 Menschen waren für die später viel beachtete Rede an der Siegessäule gekommen. Darin plädierte Obama für die Neubegründung einer engen Zusammenarbeit zwischen den USA und Europa. „Amerika hat keinen besseren Partner als Europa“, schmeichelte er seinen Verbündeten auf dieser Seite des Atlantiks.

Der damalige US-Präsidentschaftsbewerber Barack Obama winkt am 24.07.2008 in Berlin nach seiner Rede den Zuhörern zu.

Unter seinen Wahlslogans „Change“, also Wandel, und „Yes, we can“ – Wir schaffen das – hatte er zahlreiche Anhängerinnen und Anhänger mobilisiert. Ein Teil ihrer Euphorie schwappte während seines Besuchs offenkundig auch nach Deutschland herüber. Vier Monate später wurde der gelernte Jurist zum 44. Präsidenten der USA gewählt.

Obamas erste Besuche als US-Präsident in Deutschland

Während seiner Ära als Präsident begannen seine Deutschland-Trips 2009 mit einem Nato-Gipfel und endeten 2016 in einem privaten Essen mit Angela Merkel (CDU) im Luxushotel Adlon. Seine Besuche bedeuteten in Deutschland mehr als nur versiegelte Gullydeckel. Angela Merkel bezeichnete er nach acht Jahren Zusammenarbeit als seine „wohl engste internationale Verbündete“.

Sie wurden zu engen politischen Vertrauten: Bundeskanzlerin Angela Merkel und der damalige US-Präsident Barack Obama. Hier im Mai 2012 in Camp David.

Anlass für seinen ersten Staatsbesuch war der Nato-Gipfel in Kehl, Baden-Baden und Straßburg. „Obamania in Baden“ titelten die Badischen Neuesten Nachrichten zu seiner Ankunft und bezogen sich damit auf den „Hype“ um den Politiker. „Er war der große Star des Nato-Gipfels“, schrieb das lokale Blatt. Alle Augen hätten sich bei dem Treffen der Staats- und Regierungschefs auf ihn gerichtet. Die Kurstadt glich damals einem Hochsicherheitstrakt.

Inhaltlich beschäftigte sich die NATO unter anderem mit dem Afghanistan-Einsatz und einem möglichen neuen Generalsekretär. Während Obama mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und weiteren Staatsoberhäuptern symbolträchtig über die Europabrücke spazierte, demonstrierten rund 16.000 Menschen in der Region gegen das aus ihrer Sicht „illegitime Treffen von Kriegstreibern“.

Obama und Merkel 2009 in Buchenwald: Erinnerung an den Holocaust

Im selben Jahr kam Barack Obama noch ein zweites Mal in die Bundesrepublik. Neben einer Stippvisite auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein im pfälzischen Landstuhl zog es ihn dieses Mal auch nach Ostdeutschland. In Dresden traf er auf Angela Merkel. In Thüringen besichtigten sie gemeinsam das ehemalige Konzentrationslager Buchenwald.

„Diese Stätte hat ihr Grauen nicht verloren“, sagte Obama vor Ort. Von seinem Großonkel Charles Payne habe er bereits als Junge von den Schrecken in dem KZ gehört. Der US-Soldat ist bei der Befreiung eines Außenlagers 1945 dabei gewesen und hat sich danach monatelang zurückgezogen, schilderte Obama. „Diese Stätte lehrt uns, ständig wachsam zu sein in unserer eigenen Zeit, dass so etwas nie wieder passiert.“

Dritte Deutschlandreise Obamas: Berlin

Nach dieser Reise in die deutsche Vergangenheit dauerte es vier Jahre, bis Barack Obama 2013 in die Bundesrepublik zurückkehrte. Mit einem Friedensnobelpreis in der Tasche und zugleich lauter werdender Kritik an unerfüllten Versprechungen hielt Obama erneut eine Rede in Berlin – dieses Mal vor dem Brandenburger Tor. Er, seine Ehefrau Michelle Obama und ihre beiden Töchter folgten damit der Einladung von Angela Merkel, deren Wahlkampf vor der Bundestagswahl auf Hochtouren lief.

US-Präsident Barack Obama und Bundeskanzlerin Angela Merkel vor dem Brandenburger Tor.

Iran, Syrien, Russland – an Gesprächsstoff mangelte es den beiden nicht. Sein öffentlicher Auftritt hatte im Vergleich zu seinem letzten Besuch in Berlin 2008 ein eher gemischtes Medienecho. Zu vage, kritisierte beispielsweise „Die Zeit“. Das Konkreteste sei seine Ankündigung gewesen, Putin davon zu überzeugen, dass Russland und die USA ihre Atomwaffen reduzieren sollten.

G7-Gipfel mit Barack Obama in Elmau

Schon fast zur Halbzeit seiner zweiten Amtszeit im Juni 2015 führte ihn der G7-Gipfel schließlich ein viertes Mal als Präsident der Vereinigten Staaten nach Deutschland. Er zeigte sich zum Auftakt des Treffens optimistisch, trotz „schwieriger Herausforderungen“. Als solche machte er von „russischen Aggressionen in der Ukraine“ bis hin zu Extremismus und Klimawandel einige aus.

Die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel spricht 2015 mit dem damaligen US-Präsidenten Barack Obama bei der G7-Konferenz beim Schloss Elmau.

In Bayern stand nicht nur Weltpolitik auf Obamas Programm, sondern auch Weißbier und Weißwürste. „Kommen Sie, Bürgermeister“, soll Obama auf einer Änderung der Sitzordnung zum traditionellen Weißwurstfrühstück bestanden und den Bürgermeister der 2000-Seelen-Gemeinde Krün als seinen Sitznachbarn auserkoren haben. In einer unbewachten Sekunde entstand bei dem 112 Millionen teuren Treffen der Wirtschaftsnationen auch ein Foto von Kanzlerin Merkel und ihrem Amtskollegen Obama auf einer Bank vor alpiner Kulisse. Das Bild wurde zur Legende im Netz.

Obamas letzte Deutschland-Reisen als US-Präsident

Während er im April 2016 noch ausgelassen Virtual Reality Brillen mit Angela Merkel auf der Hannover Messe ausprobierte, wirkte seine Abschiedstour durch Europa im November ernster. Straßen wurden gesperrt, Gullydeckel versiegelt, Scharfschützen und Polizeiboote auf der Spree hielten sich bereit.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und US-Präsident Barack Obama besuchen am 25.04.2016 den Stand von ifm electronic (Automatisierungstechnik) die Hannover Messe in Hannover (Niedersachsen).

Im Adlon lud der scheidende Präsident die CDU-Politikerin zu einem dreistündigen Dinner in privater Atmosphäre ein. Offiziell verabschiedete sich der Demokrat von ihr und anderen europäischen Regierungschefs einen Tag darauf im Kanzleramt. Merkel soll bei ihrem letzten Treffen im Amt „eine einzelne Träne“ im Auge gehabt haben. So schilderte es Ben Rhodes, ein Vertrauter Obamas, später in seinem Buch. Das letzte Telefonat als Präsident der Vereinigten Staaten führte er demnach mit der Ex-Kanzlerin.