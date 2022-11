So reagiert US-Präsident Biden auf Trumps neue Kandidatur

Donald Trump hat sich entschieden: Er will 2024 bei der nächsten Präsidentenwahl in den USA erneut für die Republikaner antreten. Sein Nachfolger Joe Biden äußert sich dazu schmallippig.

Nusa Dua. US-Präsident Joe Biden will zu der erneuten Kandidatur seines Vorgängers Donald Trump nichts sagen. „Nicht wirklich“, sagte Biden am Mittwoch in Indonesien der mitreisenden US-Presse zufolge auf die Frage, was seine Reaktion sei.

Biden nimmt auf der Insel Bali am G20-Gipfel der führenden Wirtschaftsmächte teil. Dort besuchte er mit anderen Staats- und Regierungschefs einen Mangrovenwald.

Biden stand gerade mit Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron zusammen, als er zu Trumps Kandidatur gefragt wurde. Beide grinsten sich den Angaben nach an.

Früherer US-Vizepräsident Pence erwägt Präsidentschaftskandidatur 2024 Der frühere US-Vizepräsident Mike Pence erwägt eine Kandidatur für den Chefsessel im Weißen Haus und zeigt sich auch bereit, gegen Donald Trump anzutreten. © Quelle: dpa

Trump hatte zuvor bei einem Auftritt in seinem Anwesen Mar-a-Lago im Bundesstaat Florida angekündigt, erneut für die Präsidentenwahl 2024 für die Republikaner anzutreten. Trump hatte die Wahl 2020 gegen den Demokraten Biden verloren, aber die Wahlniederlage nie eingeräumt.

