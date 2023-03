So soll die geplante Plastikabgabe funktionieren

Das war’s mit Platz drei. Abschlussschwache Zebras vom THW Kiel spielen am Mittwochabend nur 26:26 (12:11) in Elverum und verspielen Platz drei in der Gruppenphase der Handball-Champions-League. Jetzt wartet ein schwerer Gegner in den Play-offs, und Cheftrainer Filip Jicha kochte noch nach dem Abpfiff.