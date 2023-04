So will die russische Führung die deutsche Politik beeinflussen

Die russische Führung in Moskau unterstützt offenbar die Bildung einer Querfront zwischen dem umstrittenen Lager um Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht und der AfD. Das geht aus internen russischen Dokumenten aus den Monaten Juli bis November 2022 hervor, die der „Washington Post“ vorliegen. Demnach spielt Deutschland eine entscheidende Rolle bei den Plänen des Kremls, Antikriegsstimmung in Europa zu verbreiten und so die westliche Unterstützung für die Ukraine zu unterminieren. Dafür soll auch die Friedensbewegung in Deutschland gezielt gestärkt werden.

+++ Alle Entwicklungen zum Krieg gegen die Ukraine im Liveblog +++

Die Dokumente sollen belegen, dass es direkte Anweisungen aus dem Kreml an russische Beamte und Politstrategen gab, sich auf Deutschland zu fokussieren. Demnach gab es mehrere geheime Treffen und Absprachen. Auch Propaganda-Erfolge bei Telegram oder Youtube wurden demnach monitort. Ziel der Absprachen sei, die EU, die USA, Großbritannien und die Nato zu diskreditieren und die deutsche Bevölkerung davon zu überzeugen, dass die Sanktionen gegen Russland ihnen schadeten.

Kreml will Zusammenschluss von Wagenknechts Bewegung und AfD

Positionen, die dem Kreml bei diesem Ziel in die Hände spielen, kommen von der AfD und der Friedensbewegung rund um Wagenknecht. Aus beiden Lagern werden immer wieder Forderungen nach einem Stopp der Waffenlieferungen und Friedensgesprächen laut. Auf der Friedenskundgebung von Wagenknecht und Alice Schwarzer in Berlin nahmen auch AfD-Politiker Teil. Der Chef des rechtsextremen Compact-Magazins, Jürgen Elsässer, gehört ebenfalls zu den Unterstützern der Bewegung. Wie die Recherche der „Washington Post“ zeigt, forciert die russische Führung eine Allianz zwischen diesen beiden Gruppen.

Nach Angaben der „Washington Post“ haben mehrere Vertreter westlicher Regierungen die Enthüllungen zumindest teilweise bestätigt. Allerdings enthalten die Dokumente keine Beweise, dass es tatsächliche Kontakte zwischen der russischen Führung und Sahra Wagenknecht oder Mitgliedern der AfD gab. Wagenknecht wies die Vorwürfe im Gespräch mit der Zeitung als „absurd“ zurück. Sie habe „mit niemandem vom russischen Staat oder einem seiner Vertreter in Kontakt gestanden“, sagte sie. Eine Zusammenarbeit mit der AfD lehne sie ab.

Kreml hat offenbar Pläne für die AfD

AfD-Chef Tino Chrupalla sagte gegenüber „t-online“ am Freitag, dass er von den angeblichen Plänen in dem Artikel noch nie etwas gehört habe. „Für mich klingt das nach einer Räuberpistole, die der Diskreditierung der Friedensbewegung dient“, sagte er dem Nachrichtenportal. Laut den Dokumenten hat der Kreml aber offenbar sehr konkrete Pläne mit der AfD. Demnach war ein Teil der strategischen Überlegungen, wie die Partei ihre Beliebtheit steigern könnte.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow nannte den Bericht „zu 100 Prozent falsch“. Sein Land habe sich noch nicht eingemischt, ließ er verlautbaren. Tatsächlich wurde jedoch erst Anfang des Jahres ein mutmaßlicher russischer Spion im Bundesnachrichtendienst (BND) enttarnt.

