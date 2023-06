Söder beim Kirchentag in Nürnberg: Das Markus-Evangelium

Nürnberg. Natürlich, das müssen Bayern sein, was auch sonst, wenn es in dieser Herrlichkeit erklingt. „Die bayerischen Bläserinnen und Bläser“, sagt Markus Söder am Mittwoch bei der Eröffnung des 38. Deutschen Evangelischen Kirchentags über die musikalische Gestaltung des Gottesdiensts auf dem Hauptmarkt, „waren wie immer erste Klasse.“ Dass da eine regional gemischte Truppe, aus mehreren Teilen Deutschlands, in die Posaunen blies – ja mei, geschenkt. Das Publikum da unten klatscht ja trotzdem. Söder strahlt, die Sonne strahlt, es ist perfekt. „Was für ein großartiger Tag.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für Markus Söder, den bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Vorsitzenden, ist der Kirchentag 2023 ein Heimspiel. Nürnberg, das ist sein geografisches, der evangelisch-lutherische Glaube sein religiöses Zuhause. Und so taucht er hier gleich mehrfach prominent auf, bei der Eröffnungspressekonferenz des Präsidiums am Mittwoch genauso wie später auf der großen Bühne am Hauptmarkt für die Grußworte. Und dann, am Freitagmorgen, schließlich als Bibelarbeiter im Weinberg des Herrn. Es wird eine bemerkenswerte One-Man-Show.

„Die meisten von Ihnen kennen mich ja eher politisch und weniger religiös.“ Markus Söder, Bayerischer Ministerpräsident und CSU-Chef

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

4000 Menschen sind in die Halle 4A auf dem Messegelände geströmt, um ihn zu sehen, ihm zuzuhören. Der traditionelle Kirchentagsprogrammpunkt Bibelarbeit wartet heute mit dem Titel „Was jetzt am Tage ist“ auf, erstes Buch Mose, die Josefsgeschichte. Als Söder die Halle betritt, brandet Applaus auf, Jubel schießt durch die Reihen. Söder grinst, erfüllt Selfie-Wünsche, schaut den Fotografen freundlich nickend in ihre Kameraobjektive, „gerne, gerne“. Dann fischt er sein Manuskript aus einem bayernblauen Ordner, drückt ihn seiner Assistentin in die Hand, und ab auf die Bühne. Bibel-Exegese als Pop-Event.

„Die meisten von Ihnen kennen mich ja eher politisch und weniger religiös“, sagt Söder. Und weil der politische Söder auch ein religiöser Söder ist, geht es nun um den religiösen Söder, aber natürlich nicht ohne den politischen Söder. Weil der Glaube nicht ohne den gesellschaftlichen Resonanzraum, in dem er praktiziert wird, gedacht werden kann. Und, natürlich auch das, weil in Bayern in vier Monaten gewählt wird. Zwar wird Markus Söder hinterher sagen: „Hier wird kein Wahlkampf gemacht. Ich glaube sowieso, dass das überschätzt wird. Wahlkampf findet drei Wochen vor der Wahl statt.“ Aber ein Söder, der es auslässt, vor so einem Publikum seine Punkte zu machen, muss erst noch erfunden werden. So gibt es dann den einen oder anderen Söder-Klassiker zu hören. „Das Kreuz“, sagt er etwa, „ist unser Symbol, und ich finde es gut, wenn es auch in der Öffentlichkeit gezeigt werden darf.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Und dann ist da noch die Sache mit dem Essen, Söder kann sie hier auf keinen Fall unkommentiert lassen. Nicht er, der im Netz unter dem Hashtag #söderisst regelmäßig postet, was bei ihm auf den Tisch kommt. Nicht er, für den Ernährung ganz offenbar eine Form von Kulturkampf ist. Dass auf dem Kirchentag überwiegend Vegetarisches gereicht wird, muss er dann auch als Provokation empfinden.

Das Leben und wir Der Ratgeber für Gesundheit, Wohlbefinden und die ganze Familie - jeden zweiten Donnerstag. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Es bedeutet zwar einige Verrenkung, aber Söder schafft es tatsächlich, von seinem alttestamentarischen Bibeltext, ja, zur Bratwurst zu gelangen. Josef, der habe ja versprochen, seine Brüder und ihre Kinder zu versorgen, und das habe er sicherlich auch aufs Essen bezogen. Und hier, beim Kirchentag, da werde man ja auch versorgt, balanciert sich Söder zu seinem Punkt: „Ich hoffe, keiner schimpft mich. Ich weiß, das gibt es hier nicht, aber Nürnberger Bratwürste sind echt eine tolle Sache.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Söder legt den Schalter mühelos um von pastoral auf leutselig

Nachmittag, selber Söder, selbes Thema, anderer Schauplatz. Der Landesvater schaut mit seiner Entourage beim Fränkischen Bierfest im Nürnberger Burggraben vorbei, eine Scheckübergabe der Nürnberger Brauereigemeinschaft an den Kinderschutzbund steht auf dem Plan. Obwohl nur einige Hundert Meter vom Kirchentagstreiben rund um den Hauptmarkt entfernt, ist das hier eine völlig andere Welt, es sprudelt aus den Zapfhähnen, vom Schwenkgrill weht der Duft deftiger Speisen herüber. Absolutes Kontrastprogramm, aber Söder beherrscht das meisterhaft, legt den Schalter mühelos um von pastoral auf leutselig.

Die Kirche und der Krieg – Schuldig macht man sich sowieso Nürnberg ist in diesen Tagen ein Ort der Gegensätze: Die Evangelische Kirche ringt auf dem 38. Kirchentag um die Frage, ob man die Ukraine in ihrem Kampf gegen den Aggressor unterstützen darf. Es gibt Pfiffe gegen Steinmeier, der wiederum fordert: „Es ist die Zeit für Waffen.“ Jetzt mit Plus-Abo lesen

„Dort“, sagt Söder und deutet zum Kirchentag, „gibt es nur vegetarisch. Soll doch jeder essen, was er will!“ Zustimmung, hoch die Krüge, die Blaskapelle setzt ein, und Söder zieht weiter. „Wenn der mir ein Bier ausgibt, dann wähl’ ich den“, sagt jemand. Söder hat’s nicht mitbekommen, gibt dann auch kein Bier aus, diese Stimme ist womöglich futsch. Verkraften wird er es trotzdem können, die CSU liegt in Umfragen stabil bei gut 40 Prozent, während sein Koalitionspartner, die Freien Wähler, mit einer Rhetorik, die vom Original manchmal kaum zu unterscheiden ist, die AfD am rechten Rand wegbeißt. Aber Markus Söder wäre nicht Markus Söder, wenn er diesen Tonfall nicht auch draufhaben würde. Vor allem, wenn es um die Grünen geht.

Olaf Scholz verteidigt EU-Asylkompromiss auf Kirchentag Auf dem Evangelischen Kirchentag hat der Kanzler die geplante Reform der EU-Asylregeln gerechtfertigt. © Quelle: dpa

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und damit zum Samstag, große Polit-Prominenz hat sich angekündigt für den Kirchentag. CDU-Chef Friedrich Merz, dem Söder in der K-Frage für 2025 nach eigenem Bekunden den Vortritt zu lassen gedenkt (ob er es tut, weiß nur er), macht eine Bibelarbeit, direkt nach ihm nimmt Olaf Scholz auf dem Podium Platz, verteidigt Waffenlieferungen, den Asylkompromiss und die Klimapolitik der Bundesregierung gegen wütende Zwischenrufe. Und Söder? Ist in Erding bei München. Der Kirchentag, er ist plötzlich sehr, sehr weit weg.

Söder am Samstag in Erding: Der Ministerpräsident attackiert das geplante Heizungsgesetz auf Bundesebene – und wettert gegen "zwanghaftes Gendern", "zwanghafte Veganisierung". © Quelle: Matthias Balk/dpa

Kundgebung gegen das Heizungsgesetz der Ampelkoalition im Bund, Söder ist einer der Hauptredner. Es gibt Pfiffe gegen ihn, wohl vor allem aus dem Lager der Anhänger der AfD, der das Rederecht auf der Demo im Vorfeld untersagt wurde. Trotzdem ist sie auf der Bühne vertreten, denn viele der Teilnehmer bedienen sich ihrer Rhetorik. Nicht zuletzt Markus Söder selbst, der es nicht bei Kritik am Heizungsgesetz belässt, sondern grundsätzlich wird, die Grünen attackiert, ihnen die Absicht zum „zwanghaften Gendern“ unterstellt. Und, geradezu unvermeidlich, zur „zwanghaften Veganisierung“. Wenn man Söders salbungsvolle Worte auf dem Kirchentag für eine Maske hält, ist das der Moment, in dem sie fällt.

24 Stunden vorher. Die Bibelarbeit in der Nürnberger Messe neigt sich ihrem Ende zu, Söder hat das zentrale Thema seiner Passage mittlerweile herausgearbeitet. Es ist: Vergebung. „Lasst uns“, ruft Söder, „einander vergeben für die großen und kleinen Sünden.“ Alles klatscht, der Chor setzt ein. Diesmal ist es ein echter bayerischer.