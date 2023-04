Umfrage: Mehrheit der Deutschen unterstützt Söders Atomkraft-Pläne – doch die Idee polarisiert

Abrisshaus als Trainingsobjekt

Bei einer Übung soll es so realistisch wie möglich zugehen. Dabei geht auch mal etwas zu Bruch. Deshalb suchen Feuerwehren stets nach Abrisshäusern, in denen es egal ist, ob die Tür nach dem Einsatz noch in der Zarge hängt. Am Westring hat die Feuerwehr Kiel jetzt ein ideales Trainingsgebäude.