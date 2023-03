Medienbericht: Söldnertruppe Wagner lässt Kämpfer mit psychischen Erkrankungen zu

Wahlbeeinflussung durch China in 2019 und 2021? Kanadas Trudeau will Prüfung veranlassen

Gab es in Kanada in den Jahren 2019 und 2021 eine Wahlbeeinflussung von Seiten Chinas? Angesichts zunehmenden politischen Drucks will Kanadas Premier Justin Trudeau diesbezügliche Hinweise näher prüfen lassen.