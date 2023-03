Soldat vor laufender Kamera erschossen: Russland versucht Zweifel zu säen

Das Video der mutmaßlichen Erschießung eines ukrainischen Kriegsgefangenen ging um die Welt. „Kriegsverbrechen werden in Russland kultiviert“, warf der Chef des Präsidentenbüros, Andrij Jermak, den Russen am Montag vor. Er drohte: Für jedes dieser Kriegsverbrechen werde es eine Strafe geben. „Niemand kann sich dieser entziehen.“ Das Video löste internationale Kritik aus. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba rief den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) auf, Ermittlungen wegen möglicher Kriegsverbrechen aufzunehmen.

Der Mann in ukrainischer Uniform hatte „Ruhm der Ukraine“ gerufen, dann sind Schüsse zu hören. Auf dem Video ist zu sehen, wie der mutmaßliche ukrainische Soldat offenbar mehrmals getroffen wird, zu Boden sackt, und von den Angreifern weiter beschossen wird. Mit mehreren Schüssen am Kopf und am Körper wird er getötet, so das Video. Die Aufnahmen wurden vom ukrainischen Aktivisten Serhii Sternenko veröffentlicht. Die Echtheit lässt sich nicht überprüfen.

Ukrainischer Präsident Selenskyj will Bachmut nicht aufgeben Selenskyj hat die Einigkeit der militärischen Führung in Kiew beim Kampf um die Stadt Bachmut im Osten des Landes bekräftigt. © Quelle: dpa

Wann und wo das Video aufgenommen wurde, war zunächst nicht bekannt. In russischen Medien sowie in russischen Telegram-Kanälen läuft unterdessen die russische Propagandamaschinerie auf Hochtouren. Dort wird mit allen Mitteln versucht, Zweifel an der Echtheit der Erschießung zu säen. Der Vizeinformationsminister der von Russland eingesetzten Militärbesatzung in Donezk, Daniil Bezsonov, behauptete auf seinem Telegram-Kanal, dass es sich gar nicht um einen ukrainischen, sondern einen russischen Soldaten handele: „Es gibt Grund zu der Annahme, dass unser Soldat erschossen wurde.“ Dahinter stecke der Versuch, einen internationalen Skandal und Anschuldigungen wegen Kriegsverbrechen zu provozieren.

Diese Behauptung wird in zahlreichen russischen Medien verbreitet. Das News-Portal Novostovl aus Wladiwostok schreibt beispielsweise, „dass dieses Video von Propagandisten des Kiewer Regimes inszeniert wurde“. Außerdem könnten die ukrainischen Streitkräfte auch einen Deserteur aus ihren eigenen Reihen getötet haben.

„Anschuldigen von Russen, wonach das Video eine Fälschung sei, sind typisch“, sagt Thomas Jäger, Professor für Internationale Politik und Außenpolitik an der Universität zu Köln. „Schon bei den schweren Kriegsverbrechen in Butscha haben wir immer wieder von der russischen Propaganda gehört, dass alle Fotos und Videos gestellt seien und man Russland die Taten unterschieben will“, so Jäger im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Diese Vorwürfe kommen immer dann auf, wenn Taten sehr gut dokumentiert sind.“ Russland versuche sich einerseits als handlungskräftiger Akteur zu inszenieren, gleichzeitig aber auch als Opfer, das sich nur verteidige.

Eine ukrainische BBC-Journalistin hat nach eigenen Angaben den ukrainischen Soldaten identifizieren und eine Bestätigung von sechs Familienangehörigen erhalten. „100 Prozent das ist mein Bruder“, zitiert die Journalistin die mutmaßliche Schwester. Mit Rücksicht auf die Familie wollte sie die Identität des Opfers nicht öffentlich nennen. Ähnlich äußerte sich die ukrainische Vizeverteidigungsministerin Hanna Malyar. „Es ist besser zu warten, bis die Brigade (Kommandant) die Identität des Verstorbenen offiziell bestätigt“, schreib sie in den sozialen Netzwerken.

Nach Angaben der 30. mechanisierten Brigade am Dienstag sei der verstorbene Soldat Teil ihrer Einheit gewesen und seit dem 3. Februar nach Kämpfen nahe der Stadt Bachmut vermisst worden. „Derzeit befindet sich die Leiche unseres Soldaten auf dem vorübergehend besetzten Gebiet.“ Die endgültige Bestätigung der Identität werde nach der Rückführung des Leichnams erfolgen. Moskau und Kiew haben sich seit Beginn des russischen Angriffskriegs mehrfach gegenseitig beschuldigt, Kriegsgefangene getötet zu haben.