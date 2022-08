Immer mehr Politikerinnen solidarisieren sich mit der finnischen Regierungschefin. Nach Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, sprach nun auch Ex-US-Außenministerin Hillary Clinton Sanna Marin Mut zu. Die war zuvor wegen privater Partyfotos in die Kritik geraten.

Hillary Clinton hat auch im Amt gefeiert. Mit einem Partyfoto solidarisierte sich die ehemalige US-Außenministerin mit der finnischen Premierministerin Sanna Marin. Die steht wegen privater Partyfotos in der Kritik.

Washington. Nachdem private Partyfotos der finnischen Regierungschefin Sanna Marin eine weltweite Debatte losgetreten haben, solidarisieren sich immer mehr Politikerinnen mit der Premierministerin. Auch die ehemalige US-Außenministerin und First Lady Hillary Clinton veröffentlichte am Sonntagabend ein Bild, dass die Politikerin beim Feiern und Tanzen zeigt. „Tanz weiter, Sanna Marin“, schrieb Clinton unter ihrem Partyfoto.

Die Aufnahme stammt laut Clinton von einer Geschäftsreise nach Kolumbien, die sie 2012 als Außenministerin angetreten hatte.

Marin bedankte sich am Sonntag bei der ehemaligen First Lady und Außenministerin: „Danke, Hillary Clinton“, schrieb die finnische Ministerpräsidentin auf dem Nachrichtendienst Twitter.

Baerbock: „War in meinem Urlaub auf einem Rockkonzert“

Auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) solidarisierte sich zuletzt mit Marin. „Auch ich mag Musik und spiele, wenn ich mal etwas private Zeit habe, nicht nur Karten, sondern war in meinem Urlaub – zwar leider nicht auf einer Party – aber auf einem Rockkonzert“, sagte Baerbock bei einem Besuch in Kopenhagen in der vergangenen Woche.

Zuvor hatte auch Grünen-Politikerin Hannah Neumann ein Video von einem Grünen-Bundesparteitag von 2018 veröffentlicht, bei dem eifrig getanzt wurde. Mit ihr schwang damals auf einer Galerie unter anderem Außenministerin Baerbock die Hüften.

Finnlands Regierungschefin Marin war zuletzt mit Videos einer privaten Feier in die Schlagzeilen geraten, die sie beim ausgelassenen Tanzen und Singen mit Freunden zeigen. Nach Spekulationen darüber, ob bei der Party vor rund drei Wochen Drogen im Spiel waren, machte Marin einen Drogentest. Dieser fiel negativ aus. Die Ministerpräsidentin entschuldigte sich seither mehrfach, rechtfertigte ihre Freizeitaktivitäten allerdings auch gegen die kritischen Stimmen.

