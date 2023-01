Der Soli bleibt – und selbst Lindner kann sich freuen

Bundesweite Aktionen am Freitag Bundesweite Aktionen am Freitag

Fridays for Future kündigen Protest gegen Autobahnausbau an

Am Freitag will die Klimabewegung Fridays for Future bundesweit gegen den Ausbau von Autobahnen protestieren. Es seien „ganz verschiedene Formen des Protests“ geplant, erklärte Luisa Neubauer am Montag. Die Bewegung fordert ein „Autobahnmoratorium“ von der Politik.