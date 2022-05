Mit Joe Biden in die Sackgasse

Der US-Präsident macht außenpolitisch gerade alles richtig – und verliert im Inland weiter an Zustimmung. Das Schlimmste für seine Demokraten: Überzeugender Ersatz fürs Wahljahr 2024 ist nicht in Sicht. Außerdem in dieser Ausgabe: Arbeiten im Büro ist out – und Pizza vom Grill ist in.