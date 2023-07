Sonneberg-Landrat Robert Sesselmann sorgt mit Rede auf Schulhof für Kritik

Ein Video von einer Rede des Thüringer Landrats Robert Sesselmann (AfD) auf dem Schulhof einer Grundschule sorgt in den sozialen Medien für Diskussionen. Mehrere Beobachter sind der Meinung, er habe in diesem Rahmen indirekt Werbung für seine Partei gemacht und damit die Neutralitätspflicht seines Amtes verletzt.

Sesselmann war zu Gast in der Grundschule der Gemeinde Frankenblick im thüringischen Kreis Sonneberg. Hier ist er im Juni 2023 zum Landrat gewählt worden. Die Grundschule soll zum Schuljahresende 2023 geschlossen werden. Es gibt jedoch Pläne zur Rettung der Schule: Sie soll unter privater Trägerschaft weitergeführt werden. Landrat Sesselmann will dieses Vorhaben als Landrat unterstützen.

Ein Video, das unter anderem bei Twitter kursiert, zeigt ihn auf dem Schulhof der Schule. Darin ist zu sehen, wie er eine Rede hält, in der er sich zur Situation äußert. Um ihn herum stehen Erwachsene, vermutlich Lehrer und Eltern. Zudem wird er von spielenden Kindern umringt.

Während seiner Rede spricht er mögliche Hürden bei der Privatisierung der Schule an: „Welche Schwierigkeiten uns seitens des Ministeriums noch in den Weg gelegt werden, das werden wir sehen“, so Sesselmann.

Dann betont er, dass bei den Landtagswahlen im Jahr 2024 die Möglichkeit bestehe, die bisherige Politik vor Ort durch das „Kreuz an einer richtigen“ Stelle zu verändern: „Wie gesagt, 2024 ist die Landtagswahl. Wenn Sie mit der bisherigen Politik, die vor Ort betrieben worden ist, nicht einverstanden sind, dann haben Sie die Möglichkeit, ein Kreuz an einer bestimmten oder an einer richtigen Stelle zu machen“, so Sesselmann. Das würde dazu führen, dass Schulstandorte nicht einfach schließen müssten, weil es Schüler- oder Lehrermangel gebe.

Empörung über Video in Social Media

Das Video sorgt für Diskussionen im Netz. Die Frage: Hat Robert Sesselmann mit seinen Äußerungen auf einem Schulhof indirekt Wahlwerbung für die AfD gemacht und damit seine Neutralitätspflicht verletzt? Einige Kritiker sehen das so.

„Werbung für die AfD? An einer Grundschule? Das sollte sich vielleicht auch mal das Thüringer Innenministerium anschauen“, schrieb etwa die Thüringer Linken-Landtagsabgeordnete Katharina König-Preuss auf Twitter zu dem Video.

Der Karlsruher Grünen-Stadtrat Benjamin Bauer schreibt: „Dass die Mehrheit der Anwesenden (Eltern, Lehrkräfte, …), die nicht AfD gewählt haben, ohne jegliche Reaktion daneben steht und ihn gewähren lässt, sollte uns Sorge bereiten.“ Jan Bühlbecker, der SPD-Vorsitzende in Wattenscheid-Mitte, schrieb: „Jedes Fünkchen Macht missbraucht die AfD.“ Und weiter: „Schon beim ersten Termin im Amt empfiehlt er seine AfD.“

RND/lin